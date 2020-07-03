Клитина в купальнике записала новое видео: обратилась к россиянам

Бывшая заместительница министра инфраструктуры Александра Клитина записала новое провокационное видео в купальнике.

Экс-чиновница выступила на русском языке, аргументировав это тем, что в России она "тоже уже звезда" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я решила сделать социальный эксперимент – представить, что я инопланетянка, и пойти пообщаться с украинскими СМИ… Я не знаю эти телеканалы и журналистов, я не смотрю ток-шоу, у меня нет пиар-менеджеров или даже пресс-секретаря, я просто приходила куда приглашают и пыталась с ними контактировать", – заявила Клитина.

Она отметила, что ее "как инопланетянку" удивляет, почему людям интересно унижать друг друга, но при этом не интересны проблемы экологии и что они умирают от рака, потому что загрязняют свою среду обитания.

"Почему никого не интересуют политические проституты, которых я знаю, что полно и в России – не даром же такая кличка у вашего лидера, российские проституты просто более стабильны", – добавила бывшая замминистра.

Позднее Клитина опубликовала в Facebook самые яркие комментарии к своему видео, а также коллаж космонавта в космосе с ее лицом и подписью "Ну а как тебе такое, Илон Маск?".

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Скрін Facebook

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