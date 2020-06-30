Клитина: в детстве были комплексы, я сделала себе силиконовую грудь

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина призналась, что у нее силиконовая грудь.

С таким заявлением экс-советник главы Государственного космического агентства выступила в эфире телеканала ZIK во вторник, 30 июня. Так она ответила на вопрос, на который накануне не захотела ответить журналистам.

"Может ли быть у женщины, которой почти 40 лет, такая натуральная грудь? Да, у меня сделанная грудь. У меня был детский комплекс, не было никогда груди. Поэтому я решила сделать себе грудь. Вы можете хайповать, говорить, что у меня силиконовая грудь. Делайте мне рейтинги", – сказала Клитина.

Как писал OBOZREVATEL, Клитина накануне заявила о создании своей партии "Украина против коррупции", записав видео в купальнике, который подчеркивал ее бюст. По ее словам, она намерена разобраться с "политическими проститутами".

Также Клитина назвала себя конкуренткой Зеленского, заявив, что президент якобы "испугался".