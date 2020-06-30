Клитина рассказала, зачем создает партию и кто в нее войдет

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина заявила, что создает партию, чтобы бороться с "коррупционерами и проститутами" в Украине.

Об этом экс-чиновница рассказала в интервью "Стране". Также она добавила, записывая видеообращение хотела "отвести душу".

"Я решила высказать то, что думаю об этих политических проститутах. А еще меня проституткой называют! Как минимум, я хотела отвести душу… Вы знаете, я хочу, чтобы мой сын мною гордился. А не слышал в школе, что мама – ш*юха. Это моя цель", – объяснила она создание партии.

Клитина добавила, что ее партия "Украина против коррупции" будет лево-центристской с экологическим направлением. При этом она подчеркнула, что не является сексисткой, но ее заявления связаны с дискриминацией женщин.

"Я не сексистка. Мужчинам мы тоже рады. Мы не дискриминируем людей по принадлежности к любому полу… Но посмотрите, кто у нас коррупцией занимается? Почему-то в большинстве своем мужчины. Не женщины. Я считаю, что эти политические проституты – они же и сексисты. И еще непонятно, какой они ориентации, и что они сделали, чтобы им дали эти высокие должности", – пояснила Клитина.

Она добавила, что в ее партии могут вступить все желающие.

"Я не могу больше терпеть травлю меня и других женщин. Не могу спокойно смотреть на эту коррупцию, продажность политиков. Решила сама взяться за поиск правды, наведение порядка у нас в стране. Потому что вижу: больше некому", – резюмировала экс-чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Клитина назвала себя конкуренткой президента Украины Владимира Зеленского.