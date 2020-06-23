Клитина получила новую должность после секс-скандала со "слугами"

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина, которая оставила должность после громкого секс-скандала, стала советником председателя Государственного космического агентства Украины.

Об этом она сама сообщила на личной странице в Facebook, отметив, что будет заниматься поиском средств для воплощения инновационных проектов.

"Пытаюсь помочь Космическому агентству привлечь помощь доноров и международных финансовых организаций, чтобы реализовать серию инновационных проектов. Вижу желание вывести наш комический сектор из постепенного процесса отмирания из-за, в первую очередь, коррупции и безразличия менеджеров", – написала Клитина.

Кроме того, она пожаловалась на сопротивление, которое заметила сразу после получения новой должности. По ее словам, группа "прожорливых" депутатов хочет поставить кого-то "своего", чтобы грабить ГП "Южмаш" и КБ "Южное".

"А еще на Арсенальной хорошие участки есть в центре Киева. Лакомый кусочек. Позор!" – возмутилась советник ГКАУ.

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