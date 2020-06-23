Клитина получила новую должность после секс-скандала со "слугами"
Александра Клитина, которая была фигуранткой громкого секс-скандала, стала советником председателя Государственного космического агентства Украины
Ранее она была уволена с должности заместителя министра инфраструктуры из-за слитых нардепом Поляковым аудиозаписей
На них парламентарии от "Слуги народа" утверждали, что Клитина якобы получила должность в Кабмине "через постель"
Александра Клитина (источник: UAZMI)
Бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина, которая оставила должность после громкого секс-скандала, стала советником председателя Государственного космического агентства Украины.
Об этом она сама сообщила на личной странице в Facebook, отметив, что будет заниматься поиском средств для воплощения инновационных проектов.
"Пытаюсь помочь Космическому агентству привлечь помощь доноров и международных финансовых организаций, чтобы реализовать серию инновационных проектов. Вижу желание вывести наш комический сектор из постепенного процесса отмирания из-за, в первую очередь, коррупции и безразличия менеджеров", – написала Клитина.
Кроме того, она пожаловалась на сопротивление, которое заметила сразу после получения новой должности. По ее словам, группа "прожорливых" депутатов хочет поставить кого-то "своего", чтобы грабить ГП "Южмаш" и КБ "Южное".
"А еще на Арсенальной хорошие участки есть в центре Киева. Лакомый кусочек. Позор!" – возмутилась советник ГКАУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ноябре нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором отмечается, что Клитина якобы получила свою должность через постель.
Вскоре после скандала пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Клитиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заметив троллинга.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал с Клитиной. Он заявил, что ситуация стала основанием для падения доверия к чиновнице.
Сама Клитина заявила, что фейк о ней запустили из-за отсутствия других компроматов.
Однако оправдания в свой адрес чиновница читала с бумажки, за что получила замечания от журналистов.
В итоге в конце ноября Клитина все же была уволена с занимаемой должности по представлению главы МИУ Владислава Криклия.