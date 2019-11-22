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22 ноября • обновлено в 16:59
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Читала с бумажки: Клитина оправдалась за "методичку" по секс-скандалу

1.3т
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Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина объяснила, почему опровержение о том, что она получила должность через постель, было зачитано с листочка.

Во время брифинга 22 ноября она заверила журналистов, что читала собственноручно написанный текст, ведь очень волновалсь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это я писала. Я просто так как-то волнуюсь, такая тема. Я еще боялась, что если я что-то не так скажу, то будут какие-то интерпретации, которые мне не нужны. Поэтому извиняйте. Это моя первая масштабная пресс-конференция, где я реально волновалась", – оправдалась Клитина.

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Александра Клитина

Александра Клитина

Скриншот видео

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Александра Клитина
Место
Украина
Тег
Министерство инфраструктуры
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