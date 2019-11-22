Читала с бумажки: Клитина оправдалась за "методичку" по секс-скандалу

Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина объяснила, почему опровержение о том, что она получила должность через постель, было зачитано с листочка.
Во время брифинга 22 ноября она заверила журналистов, что читала собственноручно написанный текст, ведь очень волновалсь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Это я писала. Я просто так как-то волнуюсь, такая тема. Я еще боялась, что если я что-то не так скажу, то будут какие-то интерпретации, которые мне не нужны. Поэтому извиняйте. Это моя первая масштабная пресс-конференция, где я реально волновалась", – оправдалась Клитина.
Александра Клитина
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором говорится, что Клитина якобы получила свою должность через постель.
Вскоре после скандала пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Клитиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заподозрив троллинга.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал с Клитиной. Он заявил, что ситуация стала поводом для падения доверия к чиновнице.
Клитина заявила, что самостоятельно в отставку уходить не намерена. Однако Криклий заявил, что будет инициировать этот вопрос.
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