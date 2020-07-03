Клитина о скандале вокруг нее: ну дорисуйте мне еще третью сис*ку. Видео

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина прокомментировала скандал вокруг ее персоны, возникший после записи видео о создании партии в купальнике.

В эфире ISLND TV 2 июля она предложила дорисовать ей третью грудь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам политика, вряд ли можно будет написать что-то еще хуже о ней, чем было сказано до этого.

"Что я теряю? Меня уже на всю страну назвали проституткой, участницей секс-скандала, еще что-то обо мне пишут. Что про меня еще хуже можно написать или про мою грудь? Третью сис*ку мне дорисуйте, я уже не буду обижаться", – заявила Клитина.

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