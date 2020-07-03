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Клитина о скандале вокруг нее: ну дорисуйте мне еще третью сис*ку. Видео

Юрий Сергиенко
Политика
1,3 т.
Клитина прокомментировала скандалы вокруг нее

Клитина прокомментировала скандалы вокруг нее.

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина прокомментировала скандал вокруг ее персоны, возникший после записи видео о создании партии в купальнике.

В эфире ISLND TV 2 июля она предложила дорисовать ей третью грудь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам политика, вряд ли можно будет написать что-то еще хуже о ней, чем было сказано до этого.

"Что я теряю? Меня уже на всю страну назвали проституткой, участницей секс-скандала, еще что-то обо мне пишут. Что про меня еще хуже можно написать или про мою грудь? Третью сис*ку мне дорисуйте, я уже не буду обижаться", – заявила Клитина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаАлександра Клитина
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  2. Политика