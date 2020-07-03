Клитина о скандале вокруг нее: ну дорисуйте мне еще третью сис*ку. Видео
Клитина прокомментировала скандалы вокруг нее.
Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина прокомментировала скандал вокруг ее персоны, возникший после записи видео о создании партии в купальнике.
В эфире ISLND TV 2 июля она предложила дорисовать ей третью грудь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
По словам политика, вряд ли можно будет написать что-то еще хуже о ней, чем было сказано до этого.
"Что я теряю? Меня уже на всю страну назвали проституткой, участницей секс-скандала, еще что-то обо мне пишут. Что про меня еще хуже можно написать или про мою грудь? Третью сис*ку мне дорисуйте, я уже не буду обижаться", – заявила Клитина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александра Клитина в конце июня записала заявила о создании своей партии "Украина против коррупции", сняв видео в откровенном купальнике с глубоким декольте.
Она назвала себя конкуренткой Зеленского и заявила, что из-за этого ее уволили с должности советника председателя Государственного космического агентства Украины.
Позднее Клитина призналась, что у нее силиконовая грудь.
После ажиотажа с силиконовой грудью она сказала, что курила травку и ходила в секс-кварталы.
Также Клитина заявила, что записав обращение в полуголом виде, она облегчила жизнь женщинам в Украине.