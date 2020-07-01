Клитина о сексизме во власти: они боялись, что я приду к Зеленскому с декольте
Александра Клитина. Бабель
Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина пожаловалась на сексизм во властных кабинетах Украины и отметила, что лично неоднократно испытывала его на себе.
В интервью "Апостроф TV" она отметила, что недопустимым поведением в отношении женщин злоупотребляли глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"У Зеленского на интервью я фактически презентовала реформу железнодорожную, должна была за это отвечать. А когда я уже пришла на должность, он (Криклий. – Ред.) Говорит: "Извини, но ты не будешь за УЗ отвечать, ты женщина, железнодорожники тебя не воспримут ", – вспомнила Клитина.
"Я такого уже натерпелась! Переживают, что я декольте надену к Зеленскому. Это единственное, что их беспокоит. Мне много замечаний делал министр Криклий. Он переживал, что у меня это какое-то слишком открытое платье, то у меня какая-то майка не такая, то еще что-то ему не нравилось", – возмутилась бывшая чиновница.
Что касается Богдана, то он, по словам Клитиной, позволил себе насмехаться над ней прямо во время собеседования в кабинете президента Украины.
"Один вопрос Богдана на собеседовании чего стоит. Он понимает, что человек, видимо, на собеседовании у президента волнуется. Я пыталась им объяснить, что такое либерализация рынка и как УЗ надо на несколько компаний разделить. И тут он мне говорит, что я, как проводница в поезде. Как я себя должна чувствовать? У меня получится им объяснить после этого?" – рассказала экс-заместитель главы МИУ.
"Они считают это нормальным. И меня очень пугает, что у нас этот сексизм уже вытекает в медиапространство. И никто никак не реагирует. Это в обществе очень плохой знак. Потому что я считаю, что сексизм – это как фашизм. Это дискриминация другого человека по полу. То есть, я крутой, у меня есть что-то в штанах. И, что ты крутой? Это дает что-то для твоего успеха в политической карьере? Я считаю, что нет", – поделилась своими размышлениями она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Клитина заявила о создании своей партии "Украина против коррупции", сняв видео в откровенном купальнике с глубоким декольте.
Она сказала, что ее целью является борьба с "коррупционерами и проститутами" в Украине.
Затем она назвала себя конкуренткой Зеленского и заявила, что из-за этого ее уволили с должности советника председателя Государственного космического агентства Украины.
Напомним, об этом ее назначении стало известно 23 июня.
Ранее Клитина стала фигуранткой секс-скандала: в ноябре нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором отмечается, что она якобы получила свою должность через постель.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал с Клитиной. Он заявил, что ситуация стала основанием для падения доверия к чиновнице.
Сама Клитина убеждала, что фейк о ней запустили из-за отсутствия других компроматов.
Впрочем, в конце ноября чиновницу все же уволили с занимаемой должности по представлению Криклия.