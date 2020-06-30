Клитина назвала себя конкуренткой Зеленского и заявила об очередном увольнении
Экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина заявила, что больше не является советником председателя Государственного космического агентства Украины.
В эфире телеканала "НАШ" она отметила, что ее уволили. По мнению бывшей чиновницы, это случилось из-за того, что "Зеленский просто испугался конкуренции".
"Ведь я для него серьезная конкурентка", – подчеркнула она.
Кроме этого, Клитина добавила, что ее слова в видеообращении о создании собственной партии "Украина против коррупции" – правда, ведь она вполне серьезно настроена составить конкуренцию партии президента.
"Конечно серьезно. А чем я хуже "Слуги народа"? Я лучше, у меня по меньшей мере есть профессиональное экономическое образование", – высказалась она.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина заявила о создании своей партии "Украина против коррупции".