Клитина: кто угадает, своя у меня грудь или нет – получит приз

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина объяснила запись видео в купальнике, где она заявила о решении создать личную партию для "борьбы с коррупцией".

В интервью "Стране" экс-советник главы Государственного космического агентства заявила, что "не надо женщин в паранджу заматывать".

"Пусть наши мужчины привыкают, что красивая женщина тоже может быть умной, решительной и смелой... Извините, а что такого в моем виде? Вы что, на пляже грудь не видели? Ну, реально", – прокомментировала она.

На вопрос журналистки о том, настоящая у нее грудь или нет, Клитина отказалась от прямого ответа.

"Не буду отвечать. Такая информация стоит денег. Пусть обсуждают, могут ставки делать. Буду разыгрывать приз – тому, кто угадает, своя у меня грудь или нет", – добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, Клитина накануне заявила о создании своей партии "Украина против коррупции", записав видео в купальнике. По ее словам, она намерена разобраться с "политическими проститутами".

Также Клитина назвала себя конкуренткой Зеленского, заявив, что президент якобы "испугался".