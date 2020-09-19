Клитина пошутила, что ищет олигарха для своей партии

Дарья Дурова Политика 00:40, 20.09.2020

Экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина заявила, что ищет "порядочного олигарха" для финансирования своей партии "Украина против коррупции".

Соответствующий пост политик опубликовала 19 сентября на странице в Facebook. Она прокомментировала заявление, подчеркнув, что пошутила.

"Гарантирую получение государственных дотаций, монополизации рынков, продажу за копейки государственных активов, контроль судов и прокуратуры", – написала в "объявлении" женщина.

Она в шутку добавила, что ей также нужны билборды "на каждом углу". Сообщение Клитина сопроводила своей фотографией в купальнике на фоне политического баннера.

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"Но если честно, то не смешно, потому что у нас неравный доступ к политике и партиям, действующим прозрачно и честно, невозможно или очень трудно вообще пробиться, я уже не говорю победить", – отметила Клитина.

Она высказала позицию о том, что политическую рекламу следует ограничить, а контроль за финансированием партий усилить, принять закон о лоббизме и обеспечить равный доступ к СМИ.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Александра Клитина, комментируя скандал с руководством СН Давидом Арахамией и Александром Корниенко и "корабельной сосной", допустила, что нардепы курили "травку".

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