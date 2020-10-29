Климпуш-Цинцадзе: у власти есть месяц на спасение безвиза с Евросоюзом

У власти Украины есть месяц на принятие необходимых мер для того, чтобы Европейский Союз не запустил механизм приостановления безвизового режима.

Об этом OBOZREVATEL заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Решение Конституционного суда Украины (о признании неконституционным отдельных положений закона "О предупреждении коррупции" – Ред.) четко воспринимается нашими партнерами как сигнал к действию для того, чтобы запускать механизм приостановления безвизового режима для Украины. Если так произойдет, то Украина станет первой страной, в отношении которой вообще запустили этот механизм", - сказала она.

По ее словам, настроения и мысли о временном приостановлении безвиза для Украины появились в Европейской комиссии, среди стран-членов ЕС и отдельных европарламентариев.

"Это не только ставит под угрозу безвиз, а включит красный свет на макрофинансовой помощи от Европейского Союза, поставит красный свет на безвозвратную помощь от ЕС и в поддержку нашей дальнейшей евроинтеграции", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

По ее мнению, у Офиса президента и монобольшинства есть месяц на то, чтобы привести законодательство в соответствие с взятыми на себя антикоррупционными обязательствами перед ЕС.

"Пока официального заявления именно от ЕС мы не видели. Поэтому прежде всего для начала процедуры временного приостановления безвиза потребуется соответствующее заявление – это первое. Потом должно быть решение Европейской комиссии по запуску этого механизма, если они увидят, что Украину не реагирует на это решения КС и потом это решение рассматривается и европейским парламентом, и Европейским советом. То есть там созданы такие механизмы, которые балансируют друг друга для того, чтобы это решение было взвешенным. Но это означает, что у нас есть буквально месяц на исправление этих вещей", - отметила народный депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL судьи Конституционного Суда Украины отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование, действуя в собственных интересах. Этим решением КСУ заблокировал назначение победителей местных выборов.