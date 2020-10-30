Климпуш-Цинцадзе рассказала о последствиях скандального решения КСУ
Решение Конституционного суда привело к недопустимым последствиям и является серьезной угрозой как для страны, так и для каждого гражданина.
Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 30 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Мы все понимаем, что это решение Конституционного суда привело к реально недопустимым последствиям, которые для нас есть серьезной угрозой: и для европейской интеграции, и вообще для каждого гражданина Украины", – сказала нардеп.
Она пояснила, что это касается мониторинга и контроля за действиями власти и в целом демократических принципов.
"И кстати, оно противоречит Конституции, в которой записана наша перспектива и наша цель о европейской и евроатлантической интеграции", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Она отметила, что реакция на решение КС должна быть быстрой но находится в правовом и конституционном поле.
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