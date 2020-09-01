Климпуш-Цинцадзе предупредила о "кровавом дне" в Раде из-за письма Кравчука

Климпуш-Цинцадзе предупредила, что обсуждение письма Кравчука может вызвать физическое обострение в Раде. Liga.net

Рассмотрение письма от главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука или его заместителя Витольда Фокина относительно выборов в ОРДЛО может спровоцировать "кровавый день" в зале Верховной Рады.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она выразила надежду на здравомыслие депутатов монобольшинства.

"Мы видели это письмо, оно было как-то обнародовано. Но единственный позитив в том, что спикер объяснил неготовность рассматривать какие-то изменения в законодательстве об объявлении выборов на оккупированных территориях. Надеюсь, у монобильшости хватит ума, чтобы не спровоцировать просто "кровавый день" в Раде, ставя на повестку дня такой вопрос", – заявила Климпуш-Цинцадзе

Если же письмо от главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о проведении выборов на оккупированных территориях придется рассмотреть в Верховной Раде, под куполом парламента состоится драка и зажигание дымовых шашек, не исключает депутат.

"Я подозреваю, что внесение вопроса в парламент вызовет реальное физическое обострения в Верховной Раде. Думаю, что в ход пойдут не только слова, но, боюсь, некоторые из мужчин могут не выдержать и пойдут в ход кулаки", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду поступило письмо председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, в котором он просит уточнить, соответствует ли постановление парламента о проведении местных выборов Минским соглашениям.

В Верховной Раде начали рассматривать письмо главы украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук по изменению постановления о местных выборах на Донбассе.

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховную Раду не вносили никаких законодательных инициатив относительно изменений постановления о местных выборах, в частности, что касается их проведения на Донбассе.

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