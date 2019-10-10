"Озвучивал заготовки!" Зеленского позвали отвечать на вопросы в Раде

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отвечать на вопросы не только журналистов, но и депутатов Верховной Рады.

Об этом заявила в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя пресс-марафон Зеленского 10 октября.

"У меня нет ощущения, что президент Зеленский очень открытый, – призналась Климпуш-Цинцадзе. – Записывать видеоролики и без обратной связи общаться с обществом – это не про открытость. Записывать постановочное интервью с актером или постановочные интервью самого с собой в автомобиле – это тоже не про открытость".

По ее мнению, пресс-марафон Зеленского можно рассматривать как первый шаг к открытости, но и в этом "есть сомнения".

"Из того, что я увидела на протяжении дня, у меня сложилось ощущение, что это серьезное количество заготовок, которые были озвучены президентом вне зависимости от заданных вопросов. Т.е. это были конкретные вещи, которые он и его команда готовили, чтобы донести обществу. Поэтому я пока не чувствую этой открытости", – объяснила она.

"Все остальное на протяжении почти 5 месяцев его пребывания на посту президента – это про закрытость", – считает политик.

В частности, Климпуш-Цинцадзе напомнила, что Зеленский до сих пор не выступил с посланием перед Верховной Радой.

"Кстати, президент Зеленский не согласился прийти в Верховную Раду и выступить перед залом, перед всеми депутатами, и ответить на сложные вопросы народных избранников, которые представляют всех граждан", – подчеркнула нардеп.

По просьбе ведущего Климпуш-Цинцадзе поделилась вопросом, который бы лично она задала президенту: "Что заставляет его быть таким – не уверенным в себе, а самоуверенным – по поводу его встречи с Путиным?"

Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября president.gov.ua

OBOZREVATEL напоминает:

10 октября на втором этаже фудкорта Kyiv Food Market президент Владимир Зеленский устроил встречу с журналистами. Глава государства отвечал на вопросы представителей СМИ на протяжении всего дня, более 12 часов. Все подробности онлайн – в материале OBOZREVATEL.

Ранее в честь 100 дней президентства Зеленский дал интервью своему бывшему коллеге, актеру Станиславу Боклану. Фильм-интервью записал "Квартал 95".

Также Зеленский выкладывал в Интернет "записанное интервью" за рулем автомобиля Tesla.

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