Климкин заявил о приближении Третьей мировой войны

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел в агрессии России в Крыму и на Донбассе признаки приближения Третьей мировой войны.

Такое заявление прозвучало из его уст в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. В то же время он подчеркнул, что эта война будет иметь совершенно другой вид, чем две предыдущие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Павел Климкин Скриншот видео

"Я считаю, что мы здесь слишком оптимистичны. Третья мировая война – она гибридная, приближается. Мы еще не в состоянии Третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой мировой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей. Мы на пороге безумных перемен", – предупредил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный инструктор и волонтер Цви Ариели, который занимался подготовкой бойцов ВСУ – участников АТО, заявил, что Третья мировая война могла начаться на территории Украины, когда 17 июля 2014 года над Донбассом российские оккупационные войска сбили Boeing 777 рейса МН17.