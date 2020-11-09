Климкин заявил о необходимости гарантий от США для плана Украины по Донбассу

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Климкин заявил, что Украине нужны гарантии от США

Избрание кандидата от Демократической партии Джо Байдена президентом США может изменить ситуацию с войной на Донбассе и аннексией Крыма в Украине.

Такое предположение высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире канала "Украина 24". Он отметил важность для украинского государства понимать направление политики американской администрации.

"Безусловно, новая динамика возможна, и на самом деле весьма вероятна. Я слышал обсуждения пунктов (мирного плана по Донбассу. – Ред.), Но это на самом деле заполнения паузы и еще один элемент имитации. Все сейчас готовятся к тому, чтобы разговаривать с будущей администрацией Байдена", – отметил политик.

По его словам, в "нормандском формате" Германия и Франция проведут несколько раундов консультаций, поймут, кто за что отвечает, какими будут стратегические моменты, и только потом пойдет серьезный процесс. Поэтому, подчеркнул Климкин, нужно быть готовыми, что следующие несколько месяцев пойдут на такие согласования.

Также, добавил экс-министр, очень важно, чтобы Украина находилась в этом процессе с самого начала. Как и то, чтобы план по Донбассу поддержали США.

"Пункты, которые предложены, это очень упрощенный вариант дорожной карты, к которой с Россией нужно прийти, поскольку дорожная карта – это последовательность шагов и гарантии выполнения их сторонами. Без США и без наших партнеров по ЕС получить такие гарантии... Кто станет гарантом , что Россия выполнит эту дорожную карту? Только они. Поэтому мы находимся в ситуации, когда должны понять, какими будут планы американской администрации. В повестке дня между США и Россией много вопросов, и все они достаточно чувствительны для Путина. Но как конкретно пойдет переговорный процесс, никто сейчас не может сказать", – пояснил Климкин.

Напомним: ранее украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе озвучила свой план действий по решению военного конфликта на Донбассе. Главным пунктом назван вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года.

О том, что означает для Украины победа демократа Джо Байдена на выборах президента США, а также какие обещания давал политик еще во время избирательной кампании и на посту вице-президента – читайте по ссылке.

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