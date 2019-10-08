"Две большие разницы!" Климкин выдвинул резкий ультиматум для мира с Россией

Минске договоренности – это стартовая точка, в результате которой у России есть два пути – передать Украине полный контроль или толкать ее федерализацию.
Об этом на своей странице в Twitter написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин По его словам, Минск - это не вариант развития событий.
"Минск – это стартовая точка, а не вариант развития событий: Россия ИЛИ передает ПОЛНЫЙ контроль нам и международному сообществу ИЛИ остается и толкает федерализацию Украины. Как говорят в Одессе, две больших разницы!", - написал Климкин.
Павел Климкин
NewsOne
Также он добавил, что красные линии в сфере безопасности - это полные отвод российского тяжелого оружия, полное разоружение, включая легкое оружие, полный наш и\или международный контроль над оккупированной территорией и границей, а также новосозданные подразделения из тех, кто не воевал против Украины.
1/1 Післямова вчорашньої дискусії на Свободі слова: Мінськ це стартова точка, а не варіант розвитку подій: Росія АБО передає ПОВНИЙ контроль нам і міжнародному співтовариству АБО залишається і штовхає федералізацію України. Як кажуть в Одесі, дві великих різниці!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 октября 2019 г.
1/2 Червоні лінії в сфері безпеки: ПОВНЕ виведення російської важкої зброї, ПОВНЕ роззброєння, включаючи легку зброю, ПОВНИЙ НАШ та/або МІЖНАРОДНИЙ контроль над окупованою територією та кордоном, НОВОСТВОРЕНІ підрозділи безпеки з нас та тих, хто НЕ воював проти України— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 октября 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге. Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
В Минобороны назвали условие разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
Полк Национальной гвардии "Азов" объявил о решении остаться в поселке Золотое даже после отвода войск.
Отвод войск был запланирован на 7 октября, однако был отложен из-за нарушения террористами "ЛНР" перемирия.
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