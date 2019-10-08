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8 октября • обновлено в 11:27
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"Две большие разницы!" Климкин выдвинул резкий ультиматум для мира с Россией

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Минске договоренности – это стартовая точка, в результате которой у России есть два пути – передать Украине полный контроль или толкать ее федерализацию.

Об этом на своей странице в Twitter написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин По его словам, Минск - это не вариант развития событий.

"Минск – это стартовая точка, а не вариант развития событий: Россия ИЛИ передает ПОЛНЫЙ контроль нам и международному сообществу ИЛИ остается и толкает федерализацию Украины. Как говорят в Одессе, две больших разницы!", - написал Климкин.

Павел Климкин

Павел Климкин

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Также он добавил, что красные линии в сфере безопасности - это полные отвод российского тяжелого оружия, полное разоружение, включая легкое оружие, полный наш и\или международный контроль над оккупированной территорией и границей, а также новосозданные подразделения из тех, кто не воевал против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Павел Климкин
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Serov Oleg
Serov Oleg
ну,ладно боров петька вылезает периодически из выгребной ямы,когда накатит 0.7,но павлик-идиот все хочет очередной раз о себе напомнить..
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филипп филипыч
филипп филипыч
опять климкину россия что то должна. а пока он ждал чего то от россии тем временем погибло несколько тысяч украинцев. активисты не кажется ли вам тактика климкина слишком губительной для украинства?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это что за крендель? И в чем выражается ультимативность...требование...срок исполнения.. если не исполните в срок то..тогда...Где?
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