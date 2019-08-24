Климкин в шортах пробежался по Ивано-Франковску: в сети ажиотаж

В День Независимости Украины 24 августа министр иностранных дел Павел Климкин поучаствовал в благотворительной акции "Забег в вышиванках" в Ивано-Франковске.

Соответствующими фото политик поделился на своей странице в Facebook, поздравив сограждан с праздником. Отметим, на снимках министр запечатлен в футболке-вышиванке и шортах.

Климкин написал, что на праздновании получил "фантастический заряд позитива и подлинности".

Павел Климкин 24 канал

"Независимость – это не просто о лишении зависимости от кого-то, это о достоинстве и свободе, а главное – понимание, чего они стоят, и готовность платить любую цену, их защищая", – отметил он.

В комментариях к посту украинцы оставили множество поздравлений с Днем Независимости.

"Вот такого, в шортах, еще не видела Климкина", – отметила одна из пользовательниц сети.

facebook.com/pavloklimkin.ua

facebook.com/pavloklimkin.ua

facebook.com/pavloklimkin.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, снимок пятерых президентов Украины, которые сфотографировались в День Независимости в центре Киева, впечатлил сеть.

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