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Климкин в шортах пробежался по Ивано-Франковску: в сети ажиотаж

1.6т Читать материал на украинском

В День Независимости Украины 24 августа министр иностранных дел Павел Климкин поучаствовал в благотворительной акции "Забег в вышиванках" в Ивано-Франковске.

Соответствующими фото политик поделился на своей странице в Facebook, поздравив сограждан с праздником. Отметим, на снимках министр запечатлен в футболке-вышиванке и шортах.

Климкин написал, что на праздновании получил "фантастический заряд позитива и подлинности".

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Павел Климкин

Павел Климкин

24 канал

"Независимость – это не просто о лишении зависимости от кого-то, это о достоинстве и свободе, а главное – понимание, чего они стоят, и готовность платить любую цену, их защищая", – отметил он.

В комментариях к посту украинцы оставили множество поздравлений с Днем Независимости.

"Вот такого, в шортах, еще не видела Климкина", – отметила одна из пользовательниц сети.

Климкин в шортах пробежался по Ивано-Франковску: в сети ажиотаж

facebook.com/pavloklimkin.ua

Климкин в шортах пробежался по Ивано-Франковску: в сети ажиотаж

facebook.com/pavloklimkin.ua

Климкин в шортах пробежался по Ивано-Франковску: в сети ажиотаж

facebook.com/pavloklimkin.ua

Климкин в шортах пробежался по Ивано-Франковску: в сети ажиотаж
Климкин в шортах пробежался по Ивано-Франковску: в сети ажиотаж
Климкин в шортах пробежался по Ивано-Франковску: в сети ажиотаж

Как сообщал OBOZREVATEL, снимок пятерых президентов Украины, которые сфотографировались в День Независимости в центре Киева, впечатлил сеть.

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Тема
День Независимости
Персона
Павел Климкин
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
фотографии политика
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