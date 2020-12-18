Климкин: в России есть два "коллективных Путина", сейчас ждать улучшения невозможно

В ближайшее время Украине не стоит надеяться на нормализацию отношений с Россией. Ведь, даже со сменой лидера страны-агрессора, там все равно останется нерешенной проблема "коллективных Путиных".

Такое мнение в интервью "Эспрессо" озвучил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его мнению, все усложняется тем, что эта тенденция прослеживается как в кругу российских олигархических классов, так и среди обычного населения.

"Владимир Путин – это фигура, личность, которая определяла развитие России в последние 20 лет. Но кроме этой личности есть еще и "коллективный Путин". Я бы даже сказал, что есть два "коллективных Путина". Один – это российская элита, которая сплотилась вокруг Путина и получила от этого большие, в том числе и экономические дивиденды. Сейчас эта элита будет смотреть, на кого теперь ориентироваться, то есть начнется, а на самом деле уже начался и может ускориться процесс перезагрузки этого "коллективного Путина", которого мы условно называем российской элитой", – пояснил дипломат.

В то же время, подобные настроения развиваются и среди националистически настроенного российского общества. Климкин акцентировал внимание, что речь идет о большей части населения страны-оккупанта. Впрочем, среди молодежи, отметил он, довольно быстро нарастает неприятие путинской политики. Это постепенно приводит к "кипению" ситуации во многих регионах РФ, но говорить об окончательных революционных изменениях в этой стране все равно довольно рано.

"Из-за этих "коллективных Путиных" надеяться на то, что будущее России однозначно будет проукраинским, что она будет любить нашу свободу, наш путь в Европейский союз, НАТО, к цивилизованному миру, никто из разумных людей не будет. Будущее России будет очень сложным. Она будет оставаться очень сложным соседом для Украины", – убежден экс-министр.

Климкин пояснил, что для России уже стала привычной шовинистическая идея о том, что Украина должна либо быть ее частью, либо исчезнуть совсем.

Бывший глава МИД предположил, что через одно поколение российское общество сможет измениться, но призвал не спешить забывать о том, что соседняя с Украиной страна – это сложный враг, которого не следует недооценивать.

"Я сейчас утверждаю, что в ближайшие годы ожидать фундаментальное улучшение отношений с Россией невозможно. С этой Россией, где этот режим, независимо от того, Путин ли является личностью, которая реально управляет этим режимом, или кто-то другой. Это я еще раз предупреждаю тех, кто говорит: "А вот сейчас Путин уйдет, и все магически, прекрасно, фантастически изменится в один момент, и мы получим новую, абсолютно дружественную Россию, которая будет нас любить и уважать". Такого в ближайшей перспективе не будет", – резюмировал дипломат.

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