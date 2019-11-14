"Поднимает ставки": Климкин сказал, когда Путин закончит войну на Донбассе

Президент России Владимир Путин может согласиться остановить войну на Донбассе только в ходе переговоров с США и Западом.

Об этом в эфире программы "Хроніки неоголошеної війни" заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если это прекращение активных боевых действий – это стратегия. Путин может принять такое решение только в рамках более широкой договоренности, в первую очередь с Соединенными Штатами и Европой", – предположил он.

Климкин сказал, когда Путин закончит войну на Донбассе liga.net

По мнению Климкина, Путин оттягивает "нормандский саммит", чтобы поднять ставки и надавить на общество. "Его цель – чтобы Украины не было. Плюс он не знает, кто будет с американской стороны выполнять договоренности", – добавил он.

Экс-министр заявил, что Путин будет играть дальше. "Его интерес в том, чтобы настраивать общество, поляризовать его", – пояснил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявил, что Путин после завершения активной фазы войны на Донбассе возьмется за юг Украины.

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