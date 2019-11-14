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14 ноября • обновлено в 20:17
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"Поднимает ставки": Климкин сказал, когда Путин закончит войну на Донбассе

2.8т
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Президент России Владимир Путин может согласиться остановить войну на Донбассе только в ходе переговоров с США и Западом.

Об этом в эфире программы "Хроніки неоголошеної війни" заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если это прекращение активных боевых действий – это стратегия. Путин может принять такое решение только в рамках более широкой договоренности, в первую очередь с Соединенными Штатами и Европой", – предположил он.

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Климкин сказал, когда Путин закончит войну на Донбассе

Климкин сказал, когда Путин закончит войну на Донбассе

liga.net

По мнению Климкина, Путин оттягивает "нормандский саммит", чтобы поднять ставки и надавить на общество. "Его цель – чтобы Украины не было. Плюс он не знает, кто будет с американской стороны выполнять договоренности", – добавил он.

Экс-министр заявил, что Путин будет играть дальше. "Его интерес в том, чтобы настраивать общество, поляризовать его", – пояснил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявил, что Путин после завершения активной фазы войны на Донбассе возьмется за юг Украины.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Павел Климкин Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Пигин Макс
Пигин Макс
А ещё он обвинил на весь мир Россию в убийстве Бабченки. Вобщем достойный человек)))))
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
А Портников иной план Путина раскрыл. Вы там уж определитесь в планах.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Климкин сказал...звучит как начало анекдота.
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