"Будет еще одна революция!" Климкин рассказал о панике Путина из-за Дебальцево

Зимой 2015 года во время боев за Дебальцево в окружении на самом деле оказались российские оккупанты, а не украинская армия. Это заставило президента России Владимира Путина серьезно паниковать и прибегнуть к манипуляциям фактами и подлым угрозам Киеву.

Об этом в интервью для проекта "Хроники необъявленной войны" заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Запись опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернися живим" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

"Я помню, как Путин сказал: "Дебальцево наше, ваши войска находятся там в окружении, они в котле. Посмотрите, что будет. Это будет еще одна революция в Украине", – процитировал слова лидера страны-агрессора Климкин.

Он также добавил, что Путин тогда совершенно не хотел признавать, что в окружении на самом деле оказались его войска, хотя ему об этом прямо говорили представители Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время недавнего визита на Донбасс помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова он устроил разнос главарям террористов "Л/ДНР". Обсуждая вопрос "паспортизации" жителей ОРДЛО, он сорвался на крик и с матами угрожал своим "подопечным".

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