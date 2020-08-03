Климкин рассказал, как Россия "повышала ставки" перед Меркель
Скандальное письмо замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака с предложением отказаться от переговорного процесса по Донбассом является своеобразным "торгом" накануне выборов в США.
Именно с целью подготовки почвы для диалога с новой американской властью этот документ был адресован советнику канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Таким мнением поделился бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Радио Свобода".
"На самом деле я не вижу в этом письме истерики, но эмоция там представлена абсолютно сознательно. Связываю это с желанием поднять ставки, с тем, что Москва готовится к "торговле" с будущей администрацией США. Это может быть Трамп-2, который, как мне кажется, будет довольно сильно отличаться от условно Трампа-1, или Байден", – поделился своим мнением дипломат.
Он добавил, что действия Москвы – это желание расширить для себя маневр в дальнейшем, ведь там понимают, что сейчас никаких кардинальных сдвигов не будет. Следовательно, это действительно работа на перспективу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в России назвали переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложили отказаться от этого формата.
Соответствующее письмо Дмитрий Козак направил советнику канцлера Германии Ангелы Меркель.
В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что это письмо является "тонкой политической игрой", и Россия пытается таким образом усилить свои позиции, а также перехватить инициативу.
А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что Минский процесс не сможет функционировать без встреч в "нормандском формате".
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы сворачивании его страной переговорного процесса по Донбассу является передергиванием.