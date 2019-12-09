"У Зеленского надеялись на проигрыш": Климкин раскрыл скандальный нюанс о победе Украины в Гааге

Офис президента Украины якобы не обрадовался победе МИД в Международном суде ООН в Гааге, который признал свою юрисдикцию в деле "Украина против России".

Как отметил в интервью "Гордону" бывший министр иностранных дел Павел Климкин, в команде Владимира Зеленского восприняли этот прорыв как риск ухудшения отношений с Российской Федерацией.

"В Офисе, наверное, кто-то надеялся на проигрыш. Что Международный суд ООН в Гааге не признает свою юрисдикцию и дальнейшего судебного разбирательства против России не будет. И что это не будет создавать проблем в дальнейших переговорах с официальной Москвой. К сожалению, кто-то в Офисе Зеленского считает, что вероятная победа Украины в Международном суде ООН в Гааге станет проблемой, а не серьезным рычагом в наших переговорах с РФ", – объяснил он.

Международный суд ООН в Гааге

Климкин добавил, что среди западных экспертов много спекуляций, что международные судебные иски Украины против России якобы могут разменять в процессе дальнейших договоренностей. Ведь там замешаны и существенные деньги в контексте компенсации, и существенные юридические последствия для России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года с требованием возместить убытки за длительные и систематические нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма на Донбассе и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В МИД России отбросили любые обвинения, заявив, что "Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей".

12 июня 2018 года Украина подала в Международный Суд ООН в Гааге Меморандум по делу о применении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич тогда прогнозировал, что официальный Киев имеет возможность нанести болезненный удар Кремлю сотнями исков от украинских субъектов хозяйствования.

8 ноября Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикциирассматривать иск Украины против РФ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!