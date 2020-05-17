Климкин раскрыл подноготную визита в Берлин спецпреда Путина по Донбассу

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл подноготную визита в Берлин замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.

В интервью OBOZREVATEL он рассказал, что праздновать не такой успешный визит спецпреда Путина по Донбассу в связи тем, что Германия не поддержала решение Европейской комиссии о снятии санкций, еще рано.

"Давайте подождем с празднованием. Во-первых, это решение немецкого регулятора. Оно 100% будет оспариваться где-то в суде, сначала в немецком. Есть много слухов, что оспариваться оно будет и в Европейском суде. Для России, для "Газпрома" это принципиально. Конечно, можно заниматься манипуляциями, трюками и пытаться продавать газ трейдерам на выходе или на границе немецких территориальных вод, но там возникают очень интересные нюансы. Поэтому это не конец истории, а очень симпатичное развитие", – отметил экс-министр.

Павел Климкин delo.ua

По словам Климкина, поездку Козака нельзя назвать визитом, это "совсем уж красиво и патетично". Он считает, что не очень хорошо, когда во время пандемии человек, находящийся под санкциями, едет в Берлин. Это означает, что даже конфиденциальных средств связи недостаточно, сказал экс-министр.

"Я считаю, что это сигнал со стороны Берлина не восхищаться двусторонним треком с Россией и междусобойчиками. Об идее создания так называемого консультативного совета наши партнеры узнали почти из прессы, и это никакого нормального впечатления на них не произвело. Поэтому я считаю, что поездка Козака в Берлин – это также и месседж нам.

Дмитрий Козак eadaily.com

Мы понимаем, что есть не только "Северный поток", есть и другие вопросы. Надо понимать, что Германия следующие полгода председательствует в Евросоюзе. Это не значит, что она будет принимать решение. Но она будет влиять, причем не только косвенно, а прямо на формирование повестки дня ЕС", – заявил Климкин.

Он считает, что визит также был связан с обсуждением возможных опций относительно санкций.

"Для России сейчас санкции – навязчивый вопрос на фоне того, что там происходит. Нужны победы – и внутренние, и внешние. А вот смягчение санкций можно продать и внутренне, и внешне. Поэтому я думаю, что эта тема была одной из ключевых", – сказал экс-министр.

Полное интервью с Климкиным читайте 18 мая на OBOZREVATEL.