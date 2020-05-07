"Шаг навстречу России": Климкин раскритиковал изменения в украинской делегации в Минске

Инициированные Офисом президента кадровые изменения в Трехсторонней контактной группе не приведут к каким-либо серьезным прорывам в переговорах по Донбассу.

Об этом предупредил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook. По его словам, они будут использованы Россией как аргумент для отмены санкций.

"Объявленные кадровые изменения на минской площадке не приведут к серьезным, тем более кардинальным изменениям. Это шаг навстречу России, которая попытается увеличить представительство в Минске оккупационных администраций и потом продать это как старт прямого диалога. Даже если мы откажемся, все равно будут говорить о прямом диалоге, это им критически нужно для отмены санкций", – написал дипломат.

Он также не исключил, что Банковая попробует "продать" украинцам инициативы главы ОП Андрея Ермака как интенсификацию минских консультаций и повышение их статуса.

"Похоже, если не удалось создать так называемый консультативный совет, то стремятся к повышению статуса происходящего в Минске, от неформальных консультаций до переговоров", – пояснил экс-глава МИД.

Климкин подчеркнул, что Украина не должна помогать Кремлю избавиться от санкций. Наоборот, Киев обязан вместе с иностранными партнерами требовать освобождения оккупированных территорий.

"Санкции не имеют мгновенного действия, но они работают, а сейчас на фоне кризиса – критичны для России. Не стоит помогать России их смягчать –следует вместе с друзьями и партнерами требовать от России уйти из Донбасса по плану, за реализацией которого должны присматривать (именно так!) ЕС и США. А потом и о санкциях можно говорить", – резюмировал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

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