"Новый СССР": Климкин раскрыл план Путина

Президент России Владимир Путин рассчитывает создать и возглавить "новый СССР", в который, по его замыслу, должна войти и Украина.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, президент РФ хочет "перезагрузить все пространство вокруг России".

"Он в это верит, у него есть чувство миссии. Он очень четко сказал в прошлом году – где есть россияне, там и Россия. Потому у него границ нет. Посмотрите на новые изменения в Конституцию, посмотрите, как он выдает паспорта на Донбассе. Он говорит в последнее время – "исконные российские территории". Он говорит, что центр в Москве, что Москва "третий Рим", а все остальное периферия – мы, беларусы, страны Балтии", – заявил он.

Бывший министр иностранных дел заявил, что президент РФ готовит "инкарнацию Советского Союза".

"Они с этого курса никуда не слезут, он сидит на подсознательном уровне. Они будут идти до конца, потому что считают, что если не перезагрузят свой проект полностью вокруг России, любой успех Украины как демократической реальности уничтожит Россию и путинскую модель", – пояснил он.

Климкин напомнил про инициированную Путиным конституционную реформу и отметил, что в ближайшие четыре года ожидается "перезагрузка России".

"Вы верите, что Путин хочет возглавить Совет Федерации или Госсовет? Это все "по приколу". На самом деле Путин хочет возглавить новое государство. В него должны войти мы, возможно фрагментированные, Беларусь. Они будут над этим работать и договариваться об этом с тем же Трампом, с Макроном", – подчеркнул экс-глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава МИД Павел Климкин заявил, что выдача Россией по упрощенной процедуре паспортов жителям Донбасса представляет наибольшую угрозу для Украины.

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