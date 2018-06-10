Климкин прокомментировал слова Мураева о Сенцове

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что, по логике внефракционного народного депутата Евгения Мураева, "террористами" можно назвать всех украинцев, которые противостоят агрессии России.

Об этом Климкин написал на своей странице в Facebook, прокомментировав слова Мураева относительно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

7 июня Мураев в эфире телеканала "112 Украина" заявил следующее: "С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем".

По словам Климкина, Мураев "отрицает само право человека защищать свою свободу, свои права, территориальную целостность и независимость своей родины от посягательств врага".

"По такой логике "террористами" будут считаться не только партизаны УПА, которых Москва ненавидит, но и красные советские партизаны, которых Москва любит. Ведь они также посмели выступить против оккупационной власти нацистской Германии. "Террористами" становятся и все украинцы, которые сегодня с оружием в руках или иным образом противостоят агрессии России, вообще все люди, когда-либо решившиеся выступить против порабощения, тирании, несправедливости", - прокомментировал он.

Климкин считает, что "запоздалая готовность господина Мураева попросить прощения у Олега Сенцова здесь уже не поможет, поскольку речь идет об оскорблении и пренебрежение ко всем нам, ко всей Украине и украинскому народу, к самой человеческой чести и достоинству".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Сенцов, объявивший 14 мая голодовку, написал письмо из российской тюрьмы.