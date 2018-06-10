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Климкин прокомментировал слова Мураева о Сенцове

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Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что, по логике внефракционного народного депутата Евгения Мураева, "террористами" можно назвать всех украинцев, которые противостоят агрессии России.

Об этом Климкин написал на своей странице в Facebook, прокомментировав слова Мураева относительно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

7 июня Мураев в эфире телеканала "112 Украина" заявил следующее: "С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем".

По словам Климкина, Мураев "отрицает само право человека защищать свою свободу, свои права, территориальную целостность и независимость своей родины от посягательств врага".

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"По такой логике "террористами" будут считаться не только партизаны УПА, которых Москва ненавидит, но и красные советские партизаны, которых Москва любит. Ведь они также посмели выступить против оккупационной власти нацистской Германии. "Террористами" становятся и все украинцы, которые сегодня с оружием в руках или иным образом противостоят агрессии России, вообще все люди, когда-либо решившиеся выступить против порабощения, тирании, несправедливости", - прокомментировал он.

Климкин считает, что "запоздалая готовность господина Мураева попросить прощения у Олега Сенцова здесь уже не поможет, поскольку речь идет об оскорблении и пренебрежение ко всем нам, ко всей Украине и украинскому народу, к самой человеческой чести и достоинству".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Сенцов, объявивший 14 мая голодовку, написал письмо из российской тюрьмы.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персоны
Олег СенцовПавел КлимкинЕвгений Мураев
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
Пусть бы ехал на украину и там взрывал бы что хотел. А в нашем Крыму гадить не позволим.
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