Скандал с Apple и "российским" Крымом: Климкин запустил ответный флешмоб

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от продукции корпорации Apple из-за скандала с обозначением аннексированного Крыма частью России.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook в пятницу, 29 ноября.

"Сначала Apple начал снимать свой софт, который помогал протестующим в Гонконге, затем обозначил Крым российским. С креативной реальности превратился в империю, готовую к системе договорняков", – высказался дипломат.

Климкин запустил флешмоб после скандала с Apple и Крымом

"Это будет продолжаться и с другими брендами, если мы не достанем Apple. Слабо отказаться? Давайте запустим драйв-кампанию "я отказался от Apple". Пишите об этом в Twitter и Facebook, тегайте Apple, указывайте, почему вы решили так сделать. Посмотрим, что из этого получится. Такой бренд не может быть номером 1", – написал Климкин.

Дипломат напомнил, что в свое время в кампанию #kyivnotkiev тоже не верили, однако множество авторитетных иностранных изданий, аэропортов и других учреждений уже переименовали украинскую столицу.

"Вот и увидим, кто готов, а кто просто так – поговорить", – резюмировал Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Apple решение назвать Крым российским аргументировали тем, что компания не хотела сталкиваться с претензиями Москвы.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко жестко отреагировал на решение компании Apple сменить территориальную принадлежность незаконно аннексированного Крыма на российскую.

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