Главная Новости
30 ноября • обновлено в 10:53
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Скандал с Apple и "российским" Крымом: Климкин запустил ответный флешмоб

14.4т
Читать материал на украинском

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от продукции корпорации Apple из-за скандала с обозначением аннексированного Крыма частью России.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook в пятницу, 29 ноября.

"Сначала Apple начал снимать свой софт, который помогал протестующим в Гонконге, затем обозначил Крым российским. С креативной реальности превратился в империю, готовую к системе договорняков", – высказался дипломат.

Новости
The Guardian исправила "российский" Крым: у оккупантов огрызнулись

Климкин запустил флешмоб после скандала с Apple и Крымом

Климкин запустил флешмоб после скандала с Apple и Крымом

"Это будет продолжаться и с другими брендами, если мы не достанем Apple. Слабо отказаться? Давайте запустим драйв-кампанию "я отказался от Apple". Пишите об этом в Twitter и Facebook, тегайте Apple, указывайте, почему вы решили так сделать. Посмотрим, что из этого получится. Такой бренд не может быть номером 1", – написал Климкин.

Дипломат напомнил, что в свое время в кампанию #kyivnotkiev тоже не верили, однако множество авторитетных иностранных изданий, аэропортов и других учреждений уже переименовали украинскую столицу.

"Вот и увидим, кто готов, а кто просто так поговорить", – резюмировал Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Apple решение назвать Крым российским аргументировали тем, что компания не хотела сталкиваться с претензиями Москвы.

  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко жестко отреагировал на решение компании Apple сменить территориальную принадлежность незаконно аннексированного Крыма на российскую.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Теги
Apple Крым
Поделиться в Facebook
34
Комментарии
76
63
Смешно
62
Интересно
8
Печально
97
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ронович Рон
Ронович Рон
Не было Айфона , теперь захотелось, а дурачок умеет делать рекламу
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Он Алекс
Он Алекс
Американская компания Apple может уйти с рoссийскoгo рынка из-за принятoгo Госдумой закона o запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения (ПО)...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Да ты ж мой пупсик! Точно. Классный флешмоб. Вообще-то продажи Apple на Украине и так падают, но зато теперь можно прикрыться - мол, я не покупаю продукцию Apple не потому что нищeбpoд, а потому что участвую в флешмобе.
Показать комментарий полностью
Ответить
9
3

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги