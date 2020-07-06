Климкин предупредил спецслужбы Путина о последствиях "игры"

Карина Бондаренко Политика 11:48, 6.07.2020 Обновлено: 11:49, 6.07.2020

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российские спецслужбы президента Владимира Путина приносят вред самой России.

По его словам в эфире телеканала "Украина 24", это может привести к тотальному изменению отношения к стране.

"Считаю, что российские спецслужбы в таких случаях как попытка убийства Скрипаля и этот случай (сотрудничество с талибами – ред.), тотально заигрались. То, что они делают, – они делают во вред России. И это приведет к тотальному изменению отношения к России, если сейчас жестко не нажать на тормоза и не сказать пару слов. А поскольку слова не звучат, цивилизованный мир, говоря жаргонными словами, начнет "догонять" такое поведение дворового хулигана, который делает что хочет", – сказал Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Климкин рассказал, чем грозит обнуление власти Путина и почему она будет больше похожа на царскую, чем на президентскую.

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