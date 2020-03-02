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2 марта • обновлено в 15:55
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Климкин предупредил, как Путин будет давить на Украину по Донбассу

1.5т
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Украинская власть может не выдержать давления России, которая склоняет наше государство к переговорам с террористами "Л/ДНР".

Об этом в интервью "Главкому" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я не уверен, что выдержит (переговоры с Донецком и Луганском – ред.). Боюсь, Россия сделает там какое-то символическое перезагрузки, кого-то поменяет и попытается наладить такой "диалог". Имею в виду формальный диалог с оккупационными администрациями", – отметил он.

Климкин и Путин

Климкин и Путин

При этом дипломат пояснил, что гуманитарный диалог нужен, который можно развивать через религиозные общины, экологов, женские организации, профсоюзы.

"В конце все это можно делать через наших олигархов, которые имеют там интересы. Некоторые вещи могут быть публичными, некоторые – нет. Но в тот момент, когда кто-то захочет начать формальный "диалог" с российскими оккупационными администрациями, мы и политически, и юридически, и морально признаем, что Донбасс – это наш внутренний конфликт. Именно этого и хочет Россия", – предупредил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Климкин сообщил, что президента РФ Владимира Путина не удовлетворят договоренности по Донбассу только с Евросоюзом, поскольку санкции в отношении олигархов и безопасность России зависят от США.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Чем больше читаю украинские СМИ, и слушаю укроТБ, тем больше убеждаюсь что Путин наместник Бога на Земле, или по крайней мере на Украине. Капец! Я думаю ВПП ходит по воде Днепра, и размышляет что делать с этой недостраной. ____
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фил филька
фил филька
вывод: чугункин готов уничтожить всех дончан лишь бы не признавать внутренний гражданский конфликт.
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
фил филька, Разве это новость?
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