Климкин объяснил, почему Россия не спешит вести диалог с Зеленским

Украина пошла на несколько тактических уступок России ради проведения "нормандского саммита" в Париже в декабре прошлого года. Одна из них – так называемая формула Штайнмайера.

Однако она не имеет никакого смысла без "дорожной карты", которой требует РФ и на какую не соглашается наша страна, заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "Эспрессо". Он предположил, что из-за этого государство-агрессор и не спешит вести диалог с украинской властью, в частности президентом Владимиром Зеленским.

"Россия хотела использовать смену власти в Украине, чтобы продвинуть свой сценарий – прямой или косвенный контроль над Донбассом, а через него – контроль над Украиной и дальнейшая дестабилизация. Это то, что условно и очень кратко можно охарактеризовать как "наши условия за ваши деньги", – пояснил политик.

По его словам, стратегия Российской Федерации после парижского саммита в "нормандском формате" никак не изменилась, и она не собирается ее менять. В Украине же, давая оценки и вынося уроки от той встречи, считает экс-министр, начинают заниматься какой-то пропагандой.

"Дело возвращения наших территорий – это дело нашего единства. Реальная ситуация заключается в том, что ради проведения "нормандского саммита" в Париже мы сделали тактические уступки... Напомню, что "идея Штайнмайера" начала обсуждаться – сначала в Париже, а затем в Берлине – только как часть дорожной карты. Она вообще не имеет смысла вне контекста дорожной карты и соглашаться на нее – это давать России козырь, чтобы потом она обвиняла нас в невыполнении решений саммита", – поделился мнением политик.

Он добавил, что Украина сейчас пытается идти дальше, делать определенные полезные вещи в вопросе решения конфликта на Донбассе. Однако они работают лишь частично.

"А Путина интересует только его сценарий или никакой", – подытожил Климкин.

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