Климкин – об обострении на Донбассе: угрозами из Донецка и обстрелами управляют из Москвы

Угрозы главарей террористической "ДНР" и прицельные обстрелы позиций ВСУ на Донбассе являются четко спланированной Москвой акцией.

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил бывший глава МИД Украины Павел Климкин. По его убеждению, Кремль решил прибегнуть к этому, поскольку увидел, что режим тишины не дает ему желаемых результатов в украинском вопросе.

"В случае с Россией не стоит верить в совпадение и случайности. Угрозы из оккупированного Донецка открыть огонь по нашим позициям и прицельные обстрелы – это одна история и одна цепочка, которые управляются из Москвы. Тактика прекращения огня не дает Кремлю результатов, на которые он надеялся, в частности выборов по российскому сценарию, поэтому это первое "китайское", а на самом деле российское предупреждение", – подчеркнул Климкин.

В то же время дипломат убежден, что удержать прекращение огня можно совместными усилиями с "нормандским форматом": Германией и Францией.

"У Ангелы Меркель всегда есть рычаги влияния на Путина, а сейчас, на фоне отравления Навального, больше, чем прежде. Начать расследование под давлением выставляет Путина как слабого президента, чего он боится больше всего. Создавать проблемы в Украине – это одновременно давление и на украинскую власть, и на Германию, поэтому будет продолжение", – подытожил экс-министр иностранных дел.

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