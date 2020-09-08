Климкин – об обострении на Донбассе: угрозами из Донецка и обстрелами управляют из Москвы
Угрозы главарей террористической "ДНР" и прицельные обстрелы позиций ВСУ на Донбассе являются четко спланированной Москвой акцией.
Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил бывший глава МИД Украины Павел Климкин. По его убеждению, Кремль решил прибегнуть к этому, поскольку увидел, что режим тишины не дает ему желаемых результатов в украинском вопросе.
"В случае с Россией не стоит верить в совпадение и случайности. Угрозы из оккупированного Донецка открыть огонь по нашим позициям и прицельные обстрелы – это одна история и одна цепочка, которые управляются из Москвы. Тактика прекращения огня не дает Кремлю результатов, на которые он надеялся, в частности выборов по российскому сценарию, поэтому это первое "китайское", а на самом деле российское предупреждение", – подчеркнул Климкин.
В то же время дипломат убежден, что удержать прекращение огня можно совместными усилиями с "нормандским форматом": Германией и Францией.
"У Ангелы Меркель всегда есть рычаги влияния на Путина, а сейчас, на фоне отравления Навального, больше, чем прежде. Начать расследование под давлением выставляет Путина как слабого президента, чего он боится больше всего. Создавать проблемы в Украине – это одновременно давление и на украинскую власть, и на Германию, поэтому будет продолжение", – подытожил экс-министр иностранных дел.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.
Свою угрозу он так и не реализовал, однако 6 сентября вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17.
В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил.
Всего 6 сентября в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибли трое воинов ВСУ и трое защитников получили ранения. Позже один из раненых Героев также умер.
7 сентября боевики "ДНР" заявили, что решили перенести на 9 сентября операцию по уничтожению сооружений ВСУ возле Горловки Донецкой области.
Между тем в Кремле выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Донбассе и потребовали прекращения огня.