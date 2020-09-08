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Климкин – об обострении на Донбассе: угрозы из Донецка и обстрелы управляются из Москвы

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
1,7 т.
Павел Климкин объяснил, зачем России обострение на Донбассе

Павел Климкин объяснил, зачем России обострение на Донбассе. umoloda.kiev.ua

Угрозы главарей террористической "ДНР" и прицельные обстрелы позиций ВСУ на Донбассе являются четко спланированной Москвой акцией.

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил бывший глава МИД Украины Павел Климкин. По его убеждению, Кремль решил прибегнуть к этому, поскольку увидел, что режим тишины не дает ему желаемых результатов в украинском вопросе.

"В случае с Россией не стоит верить в совпадение и случайности. Угрозы из оккупированного Донецка открыть огонь по нашим позициям и прицельные обстрелы – это одна история и одна цепочка, которые управляются из Москвы. Тактика прекращения огня не дает Кремлю результатов, на которые он надеялся, в частности выборов по российскому сценарию, поэтому это первое "китайское", а на самом деле российское предупреждение", – подчеркнул Климкин.

В то же время дипломат убежден, что удержать прекращение огня можно совместными усилиями с "нормандским форматом": Германией и Францией.

"У Ангелы Меркель всегда есть рычаги влияния на Путина, а сейчас, на фоне отравления Навального, больше, чем прежде. Начать расследование под давлением выставляет Путина как слабого президента, чего он боится больше всего. Создавать проблемы в Украине – это одновременно давление и на украинскую власть, и на Германию, поэтому будет продолжение", – подытожил экс-министр иностранных дел.

Павел Климкин

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