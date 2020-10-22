Климкин – о Минских договоренностях: это корзина "хотелок", которые невозможно выполнить

Несмотря на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Украина согласилась на Минские соглашения на российских условиях, эта информация не соответствует действительности. Ведь на самом деле упомянутый документ – это лишь перечень требований, который невозможно воплотить в жизнь.

Такую позицию озвучил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью для YouTube-канала журналиста Романа Цимбалюка. Он подчеркнул, что Минские соглашения нельзя назвать выгодными ни для нашего государства, ни для оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они никак не сформулированы. Вы помните, что есть на самом деле так называемые первые Минские договоренности, есть вторые. И у россиян есть такая тенденция – забывать первые и вспоминать другие. Так вот, Минские договоренности вообще не сформулированы. Это такая корзина, и довольно большая, различных "хотелок", – пояснил Климкин.

"Во время известных ночных переговоров каждый туда набросал и потом понял, что с целью деэскалации надо потом разобраться, какая будет первая последовательность и гарантии выполнения определенных шагов. Поэтому на самом деле эту корзину "хотелок" выполнить по определению нельзя. И они никак не сформулированы ни в сторону России, ни в сторону нас", – подытожил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Климкина, шансом на прекращение боевых действий на Донбассе может быть заведение туда международного компонента. К тому же, им могут стать не только войска миротворцев, но и международная администрация, советники и полицейская миссия.