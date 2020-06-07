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7 июня • обновлено в 12:52
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Климкин назвал три условия возвращения Донбасса и Крыма

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Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что для того, чтобы освободить оккупированные Россией территории нужно сделать это национальной идеей, заручиться поддержкой партнеров и выстроить стратегию.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24". По его убеждению, каждый украинец должен этого желать и быть готовым жертвовать.

"Политика догонит нас при любой погоде, так же, как и при любой погоде мы должны освободить Крым и Донбасс. Это должно быть внутри нас, это должно стать настоящей национальной идеей, когда каждый готов для этого жертвовать. У нас есть много людей, которые ни во что не верят, но историю делают не они, а неравнодушные. Благодаря тем, кто погиб, мы не проиграли, и это фантастическая победа", – сказал Климкин.

Климкин назвал три условия возвращения Донбасса и Крыма

По его словам, кроме того, необходимо приобщиться международной поддержкой партнеров и друзей, а также выстроить стратегию освобождения оккупированных территорий Донбасса и Крыма, которую будут поддерживать украинцы.

"Победить Россию и Путина можно только вместе с нашими партнерами, только так это работает. Мы должны понимать нашу стратегию, что мы делаем. Кожей украинец должен иметь эту стратегию в голове и в сердце", – сказал Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявил, что Россия до сих пор не отказалась от идеи создания "Новороссии" на территории Украины. Кремль сейчас затаился и выжидает нужный момент.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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