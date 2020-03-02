Климкин назвал страну, на которую Путин сделал ставку в переговорах по Донбассу

Президента России Владимира Путина не удовлетворят договоренности по Донбассу только с Евросоюзом, поскольку санкции в отношении олигархов и безопасность России зависят от США.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Главкому". По его убеждению, в США всегда был отдельный формат взаимодействия с Россией, отдельный от "нормандского формата".

По словам Климкина, Америка обязательно будет присутствовать в в любых договоренностях, несмотря на то, что Франция и Германия формально представляют ЕС.

Павел Климкин

"Это фундаментально важно для Путина. Поскольку он прекрасно понимает, что санкции, действия в отношении российских олигархов, динамика цен на энергоносители, безопасность России, ее интересы во многих регионах (от Ближнего Востока до Венесуэлы) и еще многое другое зависят именно от действий Соединенных Штатов. Поэтому договоренностей только с ЕС по Донбасса у Путина быть не может", – отметил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявил, что президента России Владимира Путина вполне устраивает нынешняя ситуация на Донбассе, поскольку она является сдерживающим фактором для всего дальнейшего развития Украины.

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