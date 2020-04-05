Климкин назвал следующую после Донбасса цель Путина в Украине

Страна-агрессор Россия во главе с президентом Владимиром Путиным стремится захватить не только восточные области Украины, что делает сейчас на Донбассе.

Следующей целью российского лидера должен стать и весь юг нашей страны, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он заявил в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Юг ему гораздо нужнее. Но у него гораздо иное понимание юга: для него это "Новороссия" – Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, как минимум", – сказал политик.

Климкин считает, что Путин стремится захватить и юг Украины

По его словам, таким образом Путин сможет контролировать или даже доминировать в Черном море, а также сделать коридоры на суше.

"И не только Крым, но и Приднестровье, Молдову – замыкает все, свое государство", – считает экс-министр.

Он добавил, что после решения вопросов инфраструктуры, воды, портов и других коммуникаций, глава РФ сможет полностью "отсечь" Украину от моря.

"И Харьков тоже. Но реальная опасность – это юг, туда он придет первыми. И то, что там сначала будут дестабилизирующие вещи, а потом какие-то другие операции – это сто процентов", – подытожил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина не сможет нормализовать отношения со страной-агрессором Россией и закончить войну, поскольку существует "два президента РФ Путина" – физический и коллективный.

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