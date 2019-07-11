Климкин назвал "красные линии" в отношениях с Путиным

Реальными "красными линиями" в отношениях Украины с Россией являются две вещи: одна – глобальная и касается нашего государства в целом, другая касается Донбасса.

Об этом в интервью "Громадському ТБ" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Первое – это не попасть снова в зону российского влияния и не попасть под российский менеджмент. А сейчас Кремль пытается объяснить Европе: давайте договоримся, мы будем держать стабильность, а с вами будем согласовывать", – сказал он.

Вторая "красная линия", по его мнению, – это не дать Кремлю запустить процесс фрагментации Украины.

Павел Климкин "Цензор.НЕТ"

"То есть по Донбассу мы можем идти на сложные компромиссы и будем вынуждены это делать. Но это не должно запустить процесс федерализации и фрагментации Украины, о чем на самом деле мечтают в Москве. Вот все остальное можем обсуждать", – сказал Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал отставку главы МИД Павла Климкина. Также он рекомендовал назначить главой Министерства иностранных дел Вадима Пристайко.

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