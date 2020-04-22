Климкин назвал единственный "реальный плюс" Зеленского за год у власти

За год президентства Владимир Зеленский сделал во внешней политике "один реальный плюс" – обмен пленными.

Такое мнение в блиц-интервью на ObozTV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В международной политике за последний год я вижу один реальный плюс: это обмен. Но последний обмен трудно сравнить с первыми двумя", – заметил он.

По мнению Климкина, во время последнего обмена пленными Россия пыталась поднять ставки и заставить украинскую сторону действовать согласно своему сценарию.

Комплексной внешнеполитической стратегии у команды президента нет, заявил экс-министр Павел Климкин

"Сейчас она понимает, что это не работает, поэтому и обмены дальше буксуют. Посмотрите на количество и на тех людей, которых обменивают. Я не хочу быть циничным – вернуть каждого украинца, конечно, важно. Но, тем не менее, мы приближаемся к тупику", – констатировал экс-министр.

В других аспектах внешней политики администрации Зеленского Климкин прогресса не нашел. "На самом деле, выводы очень простые. В контексте стратегии внешней политики как комплексной действенной логики я ее пока что не вижу. Не исключено, что она когда-то появится, но пока что ее нет", – заявил он.

Полную версию блиц-интервью с Павлом Климкиным читайте на OBOZREVATEL в четверг, 23 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, 16 апреля Украина провела обещанный обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". СБУ сообщила, что впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала.

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