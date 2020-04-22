Климкин назвал единственный "реальный плюс" Зеленского за год у власти

За год президентства Владимир Зеленский сделал во внешней политике "один реальный плюс" – обмен пленными.
Такое мнение в блиц-интервью на ObozTV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"В международной политике за последний год я вижу один реальный плюс: это обмен. Но последний обмен трудно сравнить с первыми двумя", – заметил он.
По мнению Климкина, во время последнего обмена пленными Россия пыталась поднять ставки и заставить украинскую сторону действовать согласно своему сценарию.
Комплексной внешнеполитической стратегии у команды президента нет, заявил экс-министр Павел Климкин
"Сейчас она понимает, что это не работает, поэтому и обмены дальше буксуют. Посмотрите на количество и на тех людей, которых обменивают. Я не хочу быть циничным – вернуть каждого украинца, конечно, важно. Но, тем не менее, мы приближаемся к тупику", – констатировал экс-министр.
В других аспектах внешней политики администрации Зеленского Климкин прогресса не нашел. "На самом деле, выводы очень простые. В контексте стратегии внешней политики как комплексной действенной логики я ее пока что не вижу. Не исключено, что она когда-то появится, но пока что ее нет", – заявил он.
Полную версию блиц-интервью с Павлом Климкиным читайте на OBOZREVATEL в четверг, 23 апреля.
Как писал OBOZREVATEL, 16 апреля Украина провела обещанный обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". СБУ сообщила, что впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.