Климкин назвал две главные причины отсутствия мира на Донбассе
Активная раздача российских паспортов на Донбассе и восстановление доверия с зарубежными партнерами – главные проблемы для полноценного диалога между Украиной, Россией и западом.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" назвал невозможным процесс восстановления мира на Донбассе, пока Россия проводит там паспортизацию.
Комментируя последние переговоры по Донбассу в Германии, Климкин отметил, что Россия лишь симулирует видимость прямого диалога.
“Компромисс нужен, но он должен быть таким, чтобы привел к освобождению Донбасса, а не в рамках российского нарратива. Россия, делая масштабную паспортизацию, классически находится в нарративе войны, причем не только военном, а вообще по уничтожению Украины, это вопросы существования. Мы по результатам визита не услышали о решении вопроса паспортизации. Без него шаги вперед невозможны", – заявил дипломат.
В то же время Климкин отметил и недоработки украинской стороны, о планах которой западные партнеры узнают только из прессы.
"Этот визит должен был состояться давно, еще до карантина. Тут две вещи: координация и возобновление доверия. Поскольку наши партнеры узнают что-то из прессы, например, о планах создания так называемого консультативного совета, их это нервирует, и доверию это не способствует", – считает экс-министр.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация провела в Берлине переговоры по Донбассу. В МИД считают их успешными.