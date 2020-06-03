Активная раздача российских паспортов на Донбассе и восстановление доверия с зарубежными партнерами – главные проблемы для полноценного диалога между Украиной, Россией и западом.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" назвал невозможным процесс восстановления мира на Донбассе, пока Россия проводит там паспортизацию.

Павел Климкин назвал две главные причины отсутствия мира на Донбассе Facebook Павла Климкина

Комментируя последние переговоры по Донбассу в Германии, Климкин отметил, что Россия лишь симулирует видимость прямого диалога.

“Компромисс нужен, но он должен быть таким, чтобы привел к освобождению Донбасса, а не в рамках российского нарратива. Россия, делая масштабную паспортизацию, классически находится в нарративе войны, причем не только военном, а вообще по уничтожению Украины, это вопросы существования. Мы по результатам визита не услышали о решении вопроса паспортизации. Без него шаги вперед невозможны", – заявил дипломат.

В то же время Климкин отметил и недоработки украинской стороны, о планах которой западные партнеры узнают только из прессы.

"Этот визит должен был состояться давно, еще до карантина. Тут две вещи: координация и возобновление доверия. Поскольку наши партнеры узнают что-то из прессы, например, о планах создания так называемого консультативного совета, их это нервирует, и доверию это не способствует", – считает экс-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация провела в Берлине переговоры по Донбассу. В МИД считают их успешными.