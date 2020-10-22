Климкин допустил вступление Украины в НАТО до освобождения Крыма и Донбасса

Вступление Украины в НАТО и Европейский союз до окончания войны на Донбассе и деоккупации Крыма не является невозможным.

Такое мнение озвучил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Романа Цимбалюка. Дипломат подчеркнул, что не будет раскрывать всех деталей, чтобы лишняя информация не попала в Россию, но заверил, что озвученный сценарий вполне реален (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это (война на Донбассе и оккупация Крыма. – Ред.) является значительной проблемой, но не делает это (вступление в НАТО и ЕС. – Ред.) невозможным. Это не является окончательной преградой для того, чтобы вступить в НАТО и ЕС. Можно найти интересные решения креативные. Это очень усложняет процесс, но не делает его невозможным. Более того, и это парадоксально, но тем не менее это так: это будет генерировать креативные решения и креативные варианты. И я не знаю, или это в пользу России. Думаю, что нет", – сказал Климкин.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Украина должна стать настоящим восточным флангом НАТО, и начать делать это можно несколькими способами.

"Это не значит, что у нас сразу будут изначально, завтра или после завтра, условно говоря, классические НАТОвские базы. Это может быть инфраструктура, их может быть очень много. Это может быть информация, аэродромы для полетов, точки для совместного обучения. На самом деле пространство здесь для маневра очень большое ", – объяснил эксминистр.

"Никто не говорит, что, условно, в Мариуполе завтра будет американская военная база, будут американские эсминцы ходить по Азову и так далее. Но, тем не менее, есть много креативных решений, и их надо обязательно реализовать", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что Украине необходимо изменить законодательство и разрешить размещение на своей территории военных баз союзников с НАТО. Одним из вариантов для такого объекта генерал предложил Мариуполь.