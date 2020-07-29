Климкин допустил "третье пришествие" Кучмы в ТКГ по Донбассу

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает возвращение Леонида Кучмы в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". По мнению экс-главы МИД, заменить второго президента Украины в ТКГ будет сложно, учитывая его опыт.

"Это тот самый случай, когда даже враги имели к нему определенное уважение, плюс много лет он был в это непосредственно задействован почти на ежедневной основе", – подчеркнул Климкин.

Бывший министр считает, что Кучма может снова вернуться в контактную группу.

"В нашей политике никогда не говори никогда. Поэтому я 100% не исключаю третье пришествие, я не исключаю, что господин Кучма может еще там появиться. И я считаю, что его опыт и его понимание многих вопросов еще, безусловно, понадобится и, я надеюсь, он будет готов давать рекомендации", – заявил Климкин.

Также экс-глава МИД прокомментировал возможное назначение первого президента Украины Леонида Кравчука в ТКГ: "Мы знаем его возраст, а это не просто ежедневная работа, а 24/7. Поэтому будет ли он готов к этому давлению, в том числе политическому. Но о политическом я не говорю, а вот физическое - это у него нужно спросить".

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кучма сложил полномочия главы делегации Украины в ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, о чем было официально объявлено 28 июля.

Исполнять его обязанности будет первый замглавы делегации и вице-премьер Алексей Резников.