Надо спросить украинцев, готовы ли они воевать против одной из сильнейших армий мира – Клименко

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Юлия Клименко – глава партии "Голос" и экс-заместитель министра экономики – рассказала о планах своей политсилы, экономических инициативах и кадровых решениях.

- ПОПОВА: Юлия, 24 июля ваш съезд избрал лидером Святослава Вакарчука. А как вы сейчас с ним делите полномочия управления партией?

- КЛИМЕНКО: Фактически партией всегда руководил господин Вакарчук. Он был лидером. Просто юридически, вы знаете, в течение избирательного процесса изменить руководящие органы практически невозможно, потому что нужно много регистрационных процедур в Минюсте. Мы об этом договаривались и отложили это уже на поствыборный период. То есть это плановая смена.

- ПОПОВА: А чем будешь заниматься ты, чем будет заниматься он в партии?

- КЛИМЕНКО: Он является лидером. Он, скорее всего, будет лидером фракции. Я буду отвечать и отвечаю как раз за весь блок экономических вопросов. И буду продолжать этим заниматься.

- ПОПОВА: Партия "Голос" в том виде, как она есть, сформировалась достаточно недавно – два месяца. Вам удалось за это время разработать какую-то стратегию?

- КЛИМЕНКО: Стратегию партийную?

- ПОПОВА: Партийную, и вашу стратегию работы в парламенте.

- КЛИМЕНКО: Стратегию работы мы уже начали разрабатывать на прошлой неделе, и сегодня будем продолжать. Сразу после эфира еду, мы будем продолжать разрабатывать правила работы фракции. Как мы будем свои инициативы подавать, и в том числе, как мы будем сотрудничать с другими партиями в парламенте. Это то, что касается фракции. Что касается развития партии – это отдельная большая история, и это то, чем, что называется, надо заниматься целый рабочий день. То есть мы сейчас подбираем людей, которые будут дальше продолжать развитие, в том числе региональное.

- ПОПОВА: Строительство уже партии?

- КЛИМЕНКО: Строительство полноценное партии. Потому что вы правильно сказали, что мы начали с избирательного процесса, вместо того, чтобы начать развитие партии. К сожалению, так сложилась ситуация, что выборы стали досрочными, и мы были вынуждены были это делать.

- ПОПОВА: Вы же получите также государственное финансирование?

- КЛИМЕНКО: Государственное финансирование, да. Чему мы очень рады и счастливы.

- ПОПОВА: На это вы и будете развивать партию, насколько я понимаю. Кстати, сколько вы будете получать?

- КЛИМЕНКО: Порядка 57 миллионов, кажется, мы будем получать. Но скорее всего, мы еще будем претендовать на гендерную квоту (ее размер, честно говоря, сейчас трудно вычислить), потому что мы имеем более 37% женщин, которые будут в парламенте. Вообще в партийном списке очень много женщин.

- ПОПОВА: А какие вообще есть приоритетные направления работы в парламенте вашей партии? Что вы видите? Ваши топ-3 инициативы, которые вы хотите имплементировать?

- КЛИМЕНКО: Мы фактически шли с ними в течение всего парламентского избирательного процесса, и мы не собираемся их менять.

То есть мы видим топ-3 инициативы – это, прежде всего, неизменный курс на ЕС и НАТО. Второе – это равные правила в бизнесе. И третье – это комплексная реформа правосудия.

Фактически на этих трех колоннах мы сосредоточимся и будем дальше продолжать. Для чего нужен парламент, для чего нужна фактически политическая воля и перезагрузка отдельных органов.

- ПОПОВА: То есть у вас есть готовые законопроекты на эту тему?

- КЛИМЕНКО: Да, у нас готовы законопроекты. Вы понимаете, что это одним законопроектом изменить невозможно. Нужно вносить изменения во многие законы, поэтому мы готовы комплексные предложения предоставлять.

- ПОПОВА: А уже начались переговоры, если это не секрет, с другими партиями относительно того, кто в какой комитет будет заходить, какие там позиции занимать?

- КЛИМЕНКО: Пока нет, потому что монобольшинство, теперь так можно называть, партия "Слуга народа" предлагает изменить, уменьшить количество комитетов, насколько нам известно. Это пока проекты, но во всяком случае идет речь об уменьшении количества комитетов. Соответственно, как только они изменятся и уменьшатся, можно будет говорить, на какие должности мы претендуем. Распределять по существующим комитетам нет никакого смысла, потому что они будут изменены. Но у нас есть люди на каждый комитет.

- ПОПОВА: Вы также во время предвыборной кампании говорили о деолигархизации. Кого именно вы имеете в виду под олигархами, и что вы собираетесь делать?

- КЛИМЕНКО: У нас в Украине это четко определено. Это люди, которые имеют большой бизнес, которые влияют на медиа, и которые влияют на политику. Фактически через медиа и бизнес делают политиков, так сказать. Поэтому наше предложение, и в том числе законодательное – это разбить этот Бермудский треугольник между бизнесом, медиа и властью.

- ПОПОВА: Каким образом?

- КЛИМЕНКО: Между бизнесом и медиа – то есть владельцев, вы знаете, что у нас сейчас более 80% контроля над СМИ. Это фактического олигархи. Разбить можно двумя способами. Первое – это рост экономики с одной стороны, когда медиа зарабатывают деньги, для того, чтобы они могли сами себя содержать, а не быть дотационными. С другой стороны, это четкий контроль над тем, кто является владельцем медиа, и кто делает фактически заказ контента в этом медиа.

И не только контента, а вообще заказчиком, как бы, политики каналов. Таким образом законодательно сбалансировав это, предоставив всем политикам равный доступ к медиа и рост экономики, оно сбалансирует необходимость медиа и обращаться к олигархам для того, чтобы покрыть убытки. Поскольку у нас, мы знаем, что большинство медиа фактически убыточные на данный момент.

- ПОПОВА: В тот же время представители вашей партии появлялись часто в эфире каналов господина Пинчука.

- КЛИМЕНКО: Не только г-на Пинчука. И г-на Ахметова, и г-на Коломойского.

- ПОПОВА: У Пинчука вы появлялись довольно часто.

- КЛИМЕНКО: Я не думаю, что это совпадение, но мы вынуждены были появляться там, где нам предлагали. Имеется в виду, там, где нас приглашали на эфиры. Потому что все равно 80% информации в Украине люди потребляют по телевидению. И для того, чтобы донести свою программу, идеи и вообще новую партию, хочешь – не хочешь, ты вынужден идти на телевидение. Мы покупали прямую рекламу у всех абсолютно групп, так сказать, и каналов. И в том числе принадлежащих и контролируемых господином Пинчуком, и господином Ахметовым, и господином Коломойским.

Мы вынуждены были это делать, потому что альтернативы нет. Единственное, мы для себя приняли решение не ходить на каналы, которые контролируются господином Медведчуком. Это наше внутрипартийное решение.

- ПОПОВА: То есть вы сами будете себя ограничивать в походах на каналы Пинчука, если вы примете соответствующий закон?

- КЛИМЕНКО: Абсолютно. Татьяна, мы должны все иметь равный доступ к каналам. Все политики должны иметь равный доступ к каналам. Вы знаете, что в некоторых странах даже есть ограничения, если какой-то политик появляется на экране больше других, то это уже вопрос к каналу, к его лицензированию, и к его регулированию. Это может быть как штрафы, может – отсутствие лицензии, и много других способов, каким образом каналу доказать, что все политики должны иметь равный доступ. Поэтому если все будут иметь равный доступ – мы только за.

- ПОПОВА: Верховенство права. Вы сказали, оно подразумевает еще и борьбу с коррупцией, да? Каким образом вы собираетесь это делать?

- КЛИМЕНКО: Я бы сказала, не верховенство права, а справедливость. Большой такой блок в Украине – это отсутствие справедливости. Собственно, то, почему люди и вышли на Майдан в 2014 году. Потому что им некуда обращаться, они не могут получить справедливости в этой стране. Они не могут обращаться в суды, потому что они продажные. Они не могут обращаться в полицию, потому что она их не слышит, или слышит не тех. И они также не могут найти справедливости в других органах государственной власти. Поэтому фактически институты государственные имеют такой низкий уровень доверия в Украине.

Справедливость для нас – это прежде всего реформа антикоррупционных органов, которая не была завершена, к сожалению.

- ПОПОВА: А кто будет заниматься этим вопросом реформы и войдет в комитет по антикоррупции?

- КЛИМЕНКО: У нас в списке есть очень много людей, которые занимались антикоррупционными вопросами до того, как они прошли в парламент. Это и Александра Устинова, и Ярослав Юрчишин, и многие другие, которые знают, как это делать на законодательном уровне, на адвокативном уровне, и как вообще это должно выглядеть. Это люди, которые делали на государственном органе работу, будучи в секторе общественном.

- ПОПОВА: В секторе судопроизводства у вас человек, который будет заниматься вопросами судебной ветви?

- КЛИМЕНКО: У нас есть ряд юристов. Мы еще не определили, кто именно будет заниматься, но у нас такие есть как Олег Макаров, юрист с большим опытом, есть опять же Ярослав Юрчишин, который во многом, в том числе в судопроизводстве, и принимал участие в перезагрузке некоторых органов антикоррупционных. И надеемся, что такой же хороший опыт можно иметь и в судебной системе. То есть у нас есть люди, есть экспертиза и есть законопроекты, которые мы готовы в парламенте презентовать.

- ПОПОВА: А что относительно сферы безопасности? Я вот не слышала об эксперте у вас среди ваших будущих членов парламента, который был бы специалистом в сфере безопасности и обороны.

- КЛИМЕНКО: Именно безопасности и обороны – может быть, мы не имеем такой прямой экспертизы, но у нас есть видение, каким образом мы видим концепцию изменения безопасности и обороны. Но к этому подтягиваются еще и оккупированные территории, на данный момент у нас нет стратегии и концепции, что мы хотим делать с оккупированными территориями, с реинтеграцией. Я имею в виду в Украине в целом. Так у нас и не было разработано комплексное видение, такая доктрина произведена в течение последних пяти лет. Поэтому мы на это смотрим более широко – не только безопасность и оборона. Это компонент, но есть российская агрессия, фактически российская война.

- ПОПОВА: Кто у вас будет этим заниматься?

- КЛИМЕНКО: У нас сейчас этим активно занимается Рустам Умеров. И, знаете, занимается и политзаключенными, и перемещенными лицами. И он, в принципе, активно в этом процессе уже до этого был вовлечен, и будет вовлечен дальше.

- ПОПОВА: Как вы считаете, я так понимаю, у вас есть какая-то, может, часть вашей стратегии о том, как вы видите возвращение оккупированных территорий? Как?

- КЛИМЕНКО: Мы для себя понимаем, что силового сценария возвращения на данный момент не существует. И в ближайшие несколько лет вряд ли это реально. Но мы понимаем, что армия должна быть хорошо обеспечена. Армия должна быть готова в любой момент агрессию остановить. Но силового возвращения на данный момент не существует. Есть Минские соглашения, которые фактически являются рамочными для любого процесса на данный момент. Никто нового формата пока со стороны... поскольку у нас внешней политикой занимается президент, то президент должен быть драйвером процессов.

Пока все работают в рамках Минских соглашений. Мы видим возвращение оккупированных территорий в том числе через экономический рост и процветание территорий, которые не оккупированы.

Для того, чтобы люди на оккупированных территориях видели, что рядом есть нормальная жизнь, что они могут переехать, могут здесь работать, и украинское государство о них заботится. Потому что они являются украинскими гражданами. Такая концепция. Но альтернативы дипломатическому и внешнеполитическому давлению пока мы не видим.

- ПОПОВА: Открытую войну вы не будете рекомендовать?

- КЛИМЕНКО: Вы знаете, я думаю, что надо спросить людей, готовы ли они воевать против одной из сильнейших армий мира. То есть украинская армия все равно должна быть обновлена, приведена к стандартам НАТО. Ей нужно время, для того чтобы встать на ноги все же. Дальше продолжать становиться на ноги.

- ПОПОВА: Вопросами экономики, я так понимаю, в партии заниматься будешь ты?

- КЛИМЕНКО: Да.

- ПОПОВА: А что именно в экономике ты рекомендуешь сделать?

- КЛИМЕНКО: В экономике у нас есть много вопросов по поводу равных правил. У нас одни правила для одного вида бизнеса, а другие правила для другого вида бизнеса. Именно для крупного бизнеса у нас монопольные рынки, сверхприбыли и все, что рядом с этим. То есть вопрос демонополизации, так, чтобы на рынки прибыльные имели доступ не только крупные бизнесмены и олигархи, а также малый и средний бизнес. Дать возможность доступа.

Я каждый раз привожу пример с Канадой, где для того, чтобы подключить газ, не нужен газовый монополист. К тебе приходят 4 поставщика газа и пытаются конкурировать не ценой газа, а дополнительными сервисами. К сожалению, у нас большинство таких услуг является монополизированными и фактически подконтрольными или олигархату, или крупному бизнесу у власти. Так бы я сказала. Одна большая часть – это демонополизация рынков. Вторая часть – это равные правила для бизнеса, которые включают и реформу ГФС, и реформу таможни, и реформу регуляторной среды, где у нас можно многое сделать.

- ПОПОВА: Таможней сейчас занимается твой бывший коллега?

- КЛИМЕНКО: Да, мой бывший коллега Макс Нефедов.

- ПОПОВА: Ты считаешь, что его также надо отреформировать?

- КЛИМЕНКО: Нет, я считаю, что он на своем месте, и мы ему готовы помочь. Но он на самом деле не сможет много сделать, если не будут внесены изменения в законы. То есть ему нужна поддержка в парламенте, потому что таможня в том числе требует законодательного обновления. Аналогично ГФС, которая должна превратиться из карательного органа в сервисный. Мы все мечтаем об этом уже 4 или 5 лет, а оно никак сдвигается с места.

- ПОПОВА: Никто, кажется, не хочет оставлять контроля над потоками. Власть меняется, а потоки остаются.

- КЛИМЕНКО: Надеюсь, что эта власть не будет, как предыдущая. Что она все же сможет себя пересилить и реформирует и ГФС, и таможню. Потому что, если таможню не реформировать, то у нас конкуренции внутри страны не будет никогда. Потому что проще привести из-за границы импорт контрабандой, чем производить внутри страны. Поэтому вопрос внутреннего производства в принципе не будет стоять, если дырявая таможня, какой она есть сейчас.

Так же, как и ГФС, если мы будем с вами 16 процентов расходов своего предприятия тратить на то, чтобы содержать и обслуживать ГФС, условно говоря, бухгалтерию, бумаги носить и все остальное, то, может, и не стоит бизнес легальный делать. Проще вообще на отчитываться в ГФС, как большинство бизнеса делает, к сожалению, на данный момент. Но это надо постепенно легализовать, выводить из тени, тогда увидим реальный экономический эффект.

- ПОПОВА: А ты ушла после Айвараса, да?

- КЛИМЕНКО: Я ушла после Айвараса. Еще 6 месяцев я проработала, а потом ушла.

- ПОПОВА: То есть ты поддерживала его позицию, если я не ошибаюсь? Было давление на Министра экономики.

- КЛИМЕНКО: Я пришла с Абрамавичусом в правительство, и я фактически с ним ушла, сразу после него.

- ПОПОВА: Комитет по евроинтеграции, есть такой в ​​Верховной Раде, как ты, наверное, знаешь. Кого вы туда собираетесь отправлять от партии? Это первое. Второе – какие там законопроекты вы хотите проводить? И третье – что делать с квотами, которые не дают нормально продвигаться украинскому производителю в Европе?

- КЛИМЕНКО: Татьяна, я хочу сказать, чтобы пока тот проект, и разделение комитетов, которое я видела – в нем нет Комитета по евроинтеграции. Его объединяют с Комитетом внешней политики, условно говоря. И это очень плохо, я считаю. Потому что евроинтеграция – это большой кусок домашней работы, которую Украина так и не сделала. То есть мы с вами как государство подписали ассоциацию с Европейским Союзом, но выполнили свою домашнюю работу и привели свое законодательство и свои процедуры внутри страны, пожалуй, процентов на 40 максимум, а то и меньше. Надо посмотреть последние отчеты.

Но, к сожалению, нам надо много всего сделать внутри страны, чтобы иметь право на интеграцию в европейские рынки. Этим надо и заниматься, это активно фактически надо продвигать, в том числе в парламенте. Потому что большинство там работы состоит из законодательной работы.

- ПОПОВА: Которые мы подписали в соответствии с соглашением...

- КЛИМЕНКО: …об ассоциации.

- ПОПОВА: Там документ был о пути развития.

- КЛИМЕНКО: Это был такой план, "Дорожная карта".

- ПОПОВА: "Дорожная карта".

- КЛИМЕНКО: Да, "Дорожная карта", но само соглашение об ассоциации предусматривает там гораздо шире...

- ПОПОВА: Кого вы видите в этом комитете? Даже если он был будет объединен с Комитетом внешней политики.

- КЛИМЕНКО: Пока мы рассматриваем еще кандидатуру, но у нас есть, возможно, Леся Василенко. Она юрист, и она разбирается во внешней политике. Возможно, мы хотели бы ее делегировать, но пока мы внутри еще не приняли решения. Мы хотим, опять же, посмотреть, каким будет финальное распределение комитетов. Потому что если это будет комитет, который будет направлен на внешнюю политику, а интеграция будет отодвинута на неприоритетный, то нет смысла туда отправлять человека, который разбирается в евроинтеграции. А надо именно человек, который во внешней политике разбирается.

- ПОПОВА: В отношении квот что вы думаете делать?

- КЛИМЕНКО: Квот чего?

- ПОПОВА: Квот на украинскую продукцию, которые по некоторым категориям выбираются за первые месяцы. Иногда за месяц.

- КЛИМЕНКО: Да, но, к сожалению, этот вопрос переговоров с Европейским Союзом. Потому что это надо садиться и разговаривать с ними. Безусловно, мы хотим большие квоты. Но хочет ли Европейский Союз увеличиваться эти квоты – это уже другой вопрос. Потому что мы для них являемся конкурентом. По некоторым позициям, таким, как мед, который выбирается за квартал или за два квартала, мы, возможно, должны посмотреть, что Европейский Союз – это не основной рынок. То есть какая-то квота есть, но, возможно, через европейскую сертификацию, через Европу нам стоит экспортировать в другие страны. В африканские страны, евразийские страны.

- ПОПОВА: На европейские товары также есть квоты в Украине?

- КЛИМЕНКО: Сюда, ввозные, имеется в виду? Есть, но гораздо меньше. То есть у нас квоты – гораздо большие обязательства перед Евросоюзом чем у Евросоюза перед Украиной.

- ПОПОВА: Ты считаешь, что это нормально?

- КЛИМЕНКО: Нет, это не нормально, это безусловно надо менять. Но это вопрос переговоров. То есть этот вопрос к тому, как мы можем себя как страна позиционировать в переговорном процессе. Но если мы не выполняем соглашение об ассоциации – каждый раз, когда мы приезжаем на переговоры, нам говорят: "Слушайте, вы сначала сделайте домашнюю работу, а затем возвращайтесь просить какие-то квоты". Стороны же берут обязательства с обеих сторон. И они должны выполняться.

- ПОПОВА: То есть ты считаешь, что увеличение квот возможно, когда мы будем в ответ выполнять...

- КЛИМЕНКО: Что-то делать. Мы не знаем, как работает, к сожалению, как работал процесс адаптации законодательства у европейскому. И, к сожалению, он последние 5 лет фактически буксовал.

- ПОПОВА: Скажи, а по социальной политике – кто у вас будет заниматься этим вопросом? И что вы собираетесь делать?

- КЛИМЕНКО: По социальной политике у нас есть эксперт, который, к сожалению, не прошел в парламент. Это Павел Кухта. Но мы готовы его делегировать, если будет возможность, в исполнительную власть. Он человек, который хотел заниматься социальной политикой. Вопрос в том, кто будет в парламенте, мы решим. Возможно, это буду или я, или это кто-то из моих коллег, кто разбирается в экономической и социальной политике. Потому что социальная политика привязана очень много в экономическим политикам.

- ПОПОВА: Ну, вы можете быть в одном комитете. Вы не можете быть в нескольких комитетах.

- КЛИМЕНКО: Я так понимаю, у нас уменьшится количество комитетов. И как раз наше количество депутатов соответствует количеству комитетов, я так понимаю. Потому что сейчас идет речь об уменьшении комитетов до 20-ти, а, возможно, и меньше.

- ПОПОВА: Ты лично была участником подписания декларации о свободе слова в Национальном союзе журналистов Украины. Мы, в принципе, поговорили, как ваша партия предлагает ограничить влияние олигархов. В то же время там есть еще другая сторона проблемы – это безнаказанность преступлений против журналистов. Думала ли ваша партия о том, что с этим можно делать?

- КЛИМЕНКО: С этим можно что-то делать только путем реформирования системы правосудия. То есть милиции, прокуратуры, СБУ. И должен быть какой-то центр в правоохранительных органах, возможно, межведомственный, который занимается защитой прав и расследований преступлений против журналистов. Потому что у нас расследуются преступления плохо не только против журналистов, а также и против простых граждан, понимаете. То есть это не вопрос, что, возможно, против журналистов оно еще больше тормозится, но и граждане не могу найти справедливости.

Поэтому вопрос реформы МВД никуда не девается, так же, как и прокуратуры, и СБУ, которая должна заниматься, в том числе, такими преступлениями. Потому что многие журналисты известные – это, можно так сказать, что определенные террористические акты. Как мы видим, то, что произошло с Павлом Шереметом. Вот прошло три года, и мы не совсем информации как граждане, что произошло. И никто не может ответить, и все друг другу перебрасывают посты.

- ПОПОВА: В этом году у нас тоже есть погибший журналист – Комаров. И он был расследователем. То есть преступления против журналистов связаны обычно с расследование коррупции.

- КЛИМЕНКО: Да. С политикой и коррупцией.

- ПОПОВА: Но такой межведомственный орган – это Совет при президенте по защите прав журналистов и свободы слова. Он последний раз при президенте Порошенко собиралась в феврале 2018 года. После этого она никогда не собиралась.

- КЛИМЕНКО: Разумеется, но опять-таки, не все эти полномочия относятся к президентской вертикали.

- ПОПОВА: Там всегда есть представитель МВД. И там председателем этого Совета был пресс-секретарь, плюс заместитель АП, который отвечал именно за органы правоохранительные, оборонные.

- КЛИМЕНКО: Возможно, этот Совет должен быть при Кабинете Министров, который больше влияет на реформу. Возможно, в парламенте. А возможно, это вообще должнн быть над всеми ветвями власти координационный совет, который занимается этим. Но кто-то должен взять ответственность и, скажем так, не спускать ни одного преступления с рук. Пока такого нет. Все умалчивается. Вот вчера я читала в прессе, что пропали, вернее диск испортился по делу Найема. Ну, как так может быть? Это уже непосредственно в МВД. Более того, такие резонансные дела обычно ведутся на контроле в СБУ. То есть не просто МВД само по себе принимает решения. Это достаточно резонансные дела. Но тем не менее, где-то диск исчез, или он испортился, я не знаю. Теперь доказательств нет. Будет он восстановлен, или не будет? Но это типичный пример того, как можно на нижнем уровне фактически слить любые расследования.

- ПОПОВА: Правильно я понимаю, что, если будет голосование по продлению полномочий Министра внутренних дел, ваша партия, скорее всего, не будет за него голосовать?

- КЛИМЕНКО: Скорее всего, да. Мы хотим увидеть человека, более настроенного реформировать систему МВД. Я не знаю, или у партии "Слуга народа" есть кого-то. Потому что они будут формировать фактически, как я понимаю... На данный момент они взяли всю полноту власти и ответственности. И вчера я тоже через медиа узнала, что они будут формировать полностью Кабинет Министров, а также будут предлагать своего и назначать фактически своего премьер-министра. Поэтому вопрос ответственности будет ложиться именно на "Слугу народа".

- ПОПОВА: Они как-то сказали, что вопрос коалиции с "Голосом" зависит от "Голоса". Есть такая фраза.

- КЛИМЕНКО: Ну, я не знаю, чей голос должен здесь сыграть. Партии "Голос" ли. Но пока мне не известно о каких-либо переговорах, которые ведутся. И я думаю, что вопрос в том, что партия, которая получила 254 мандата, должна все же взять лидерство и начать давать предложения другим партиям. Или участвовать, или вообще обсуждать, потому что при том, что у них есть возможность фактически узаконить любые решения в парламенте, без диалога с другими партиями это будет очень сложно делать. Так или иначе, вы же понимаете, жизнь идет. 6 месяцев, возможно, можно продержаться на волне, а дальше все равно оно будет постепенно тормозиться.

- ПОПОВА: Ну, у них и не будет конституционного большинства без альянса с какой-то партией. Потому что, я так понимаю, даже не партийные кандидаты – точно не все, может даже и не половина – готовы будут к ним присоединиться. Соответственно, им придется вести переговоры или с вами для конституционных изменений в законодательстве, либо с партией Тимошенко.

- КЛИМЕНКО: Ну, есть еще две партии.

- ПОПОВА: Насколько я понимаю, здесь вряд ли они будут вести переговоры. Еще такой вопрос. Достаточно долго говорят о том, что функции защиты экономики надо забрать у СБУ и передать...

- КЛИМЕНКО: Новосозданному органу.

- ПОПОВА: Или новосозданному, или что-то отдать полиции...

- КЛИМЕНКО: Экономических преступлений.

- ПОПОВА: Да. И как вы считаете, насколько будет это А – правильно, Б – все-таки, вот мы даже по медиа, когда говорим: "Давайте проследим финансы, которыми финансируются каналы, которые сейчас купили пророссийские силы". Вы думаете, этим должна заниматься полиция, которая, как вы говорите сами, что они продали это дело, продали то? ..

- КЛИМЕНКО: Смотрите, я думаю, во-первых, отдел "К", который сейчас существует в СБУ, должен быть действительно расформирован. Потому что СБУ должна фактически заниматься антитеррористической деятельностью, контрразведкой и разведкой. Это ее функции, для чего это создавалось. Сейчас они взяли часть функций из МВД, часть функций...

- ПОПОВА: Это давно уже.

- КЛИМЕНКО: Давно. Я имею в виду, сейчас у них есть функция МВД, у них есть функция агентства по расследованию экономических преступлений. А на самом деле у них нет квалификации для этого. То есть экономические преступления должны расследоваться квалифицированными людьми, которые знают, как осуществляются эти экономические преступления. Посмотрим в приснопамятный Советский Союз. Так там до того, как ты попал в "ОБХСС", мне кажется, люди проходили стажировку в бизнесе, то есть на предприятиях, там, где они понимали, каким образом могут воровать. Так же и здесь. Вопрос в том, что для того, чтобы исследовать экономическое преступление, надо понимать его природу, и как с этим бороться.

Я не думаю, что в СБУ есть эта экспертиза. Это во-первых. Поэтому оно так неэффективно. Когда они фактически терроризируют бизнес на данный момент. То есть разделить эти функции и передать их в экономическое расследование, и отдельно там, что остается, в МВД. Но функцию исследования финансирования фактически российского терроризма на территории Украины, которым является пропаганда через пророссийские каналы, должно в том числе взять на себя СБУ, вместе с теми органами, которые знают. Потому что это их природа. Они должны заниматься безопасностью государства. Это вопрос национальной безопасности. И СБУ абсолютно естественно с СНБО должны этим заниматься в системе госорганов государственной власти. Если им для этого нужны эксперты из других органов, они могут их привлечь. Вы знаете, что это не проблема. Можно всегда сделать межведомственную комиссию.

- ПОПОВА: СНБО – это совещательный орган. Все равно кто-то должен выполнять.

- КЛИМЕНКО: Да, но все равно кто-то политику производит. То есть это политика национальной безопасности. Ее производит СНБО, дальше спускает на другие органы, СБУ, это их непосредственная функция. Они должны заниматься такими расследованиями. Концентрацией российского бизнеса. Влиянием через пропаганду, через информационное пространство, через экономическое пространство.

- ПОПОВА: Да, потому что есть же угроза, и в том числе и от россиян, которые, например, занимаются в Украине рейдерством.

- КЛИМЕНКО: Не только рейдерством. Они совершенно спокойно занимаются здесь бизнесом. Давайте скажем прямо.

- ПОПОВА: Я имею в виду в экономическом плане. Есть известные компании, сейчас пишут письмо Зеленскому о том, что человек с российским паспортом просто отнимает у них бизнес через нелегальные схемы. То есть это экономическая безопасность, в том числе финансирование возможных медиа или партий даже.

- КЛИМЕНКО: Да.

- ПОПОВА: Окей, понятно, что вы предлагаете то разделить эти функции. О развитии альтернативной энергетики в Украине. Есть ли вообще такие эксперты?

- КЛИМЕНКО: Да, у нас есть такие эксперты в партии.

- ПОПОВА: В списке проходном?

- КЛИМЕНКО: У нас есть Алина Свидерская, которая занимается альтернативными источниками, гидроэнергетикой и солнечной энергетикой. Она, к сожалению, на следующем месте после проходного. Но, возможно, если кто-то пойдет в исполнительный орган власти, возможно, будут какие-то ротации, то тогда она попадает в парламент. Она номер 18 в нашем списке. У нас есть четкое понимание, потому что мы понимаем, что альтернативная электроэнергетика – это фактически энергобезопасность государства. То есть чем больше будет альтернативной энергетики, тем меньше мы будем зависеть от внешних воздействий. В том числе экономических, в том числе поставки газа, в том числе много всего, что с этим идет. То есть это вопрос частично национальной безопасности, частично экономический. И, безусловно, мы должны это развивать, потому что мы видим, это на самом деле очень развилось в последние годы, но его недостаточно. Все равно насколько я помню, по статистике не более 2% от общего объема производимой энергии у нас занимают альтернативные источники. И это мало. В странах, особенно в Европе, мы видим, что они активно перестраиваются на альтернативные источники. Потому что они понимают, что это такая игла, с которой надо слезать. И мы тоже должны это делать.

- ПОПОВА: Система здравоохранения – кто будет заниматься?

- КЛИМЕНКО: Ольга Стефанишин. Которая, можно сказать, один из лучших экспертов в этой стране. Она понимает не только текущую реформу, и как она осуществляется. Она прошла определенный путь. Но она понимает и то, что надо дальше делать для того, чтобы эту реформу завершить. Потому что худшее, что может быть – это полуреформы. Когда они бросаются посередине. Реформа и образовательная, и медицинская реформа должна быть наконец-то имплементирована.

- ПОПОВА: Образовательная реформа?

- КЛИМЕНКО: Образовательная – Инна Совсун.

- ПОПОВА: Бывший заместитель Министра Квита.

- КЛИМЕНКО: Да. Она наш флагман в образовании. И у нас есть Иван Примаченко, который, к сожалению, не попал в парламент, но он остается с нами и будет предоставлять нам экспертизу по образованию онлайн и возможности развития образования вообще в Украине.

- ПОПВА: Теперь блиц. Если можно, очень быстро на каждый из вопросов. Одной фразой, а если можно одним словом, то даже лучше одним словом. В правительстве ожидается большое количество новых людей. Это плюс или минус? И не даст ли это возможность дальше управлять страной старым политикам и старым олигархам?

- КЛИМЕНКО: Я думаю, что это плюс, если будет политическая воля в парламенте на изменения, на реформы.

- ПОПОВА: Кто основные спонсоры, доноры партии "Голос"?

- КЛИМЕНКО: Малый, средний бизнес.

- ПОПОВА: Конкретные имена можете назвать?

- КЛИМЕНКО: Мы называли конкретные имена. Это и господин Логвин, и Лукачук, и Чернышев, и еще много людей. У нас около 350 человек, я вряд ли смогу быстро назвать.

- ПОПОВА: А "Dragon Capital"?

- КЛИМЕНКО: "Dragon Capital" не финансировал партию, потому что они компания с иностранными инвестициями. Они не имеют права вообще финансировать.

- ПОПОВА: Против "Голоса" применяли грязные технологии, и была кибератака на ваш СRM-сервер, приходили такие сообщения. Кому это выгодно? Кто это делал, на ваш взгляд?

- КЛИМЕНКО: Я думаю, что это старые политики, я их называю, и старые методы. К сожалению, черный пиар очень большой, широкой, очень масштабной такой линией применялся против нас на этих выборах. Честно, мы не ожидали, что это будет так широко распространяться.

- ПОПОВА: Вы думали, что в политике будут розовые пони?

- КЛИМЕНКО: Нет-нет, мы были готовы к разному, но объем был достаточно большой профинансирован черного пиара против нас. Нам просто интересно. Мы делаем как раз исследование, сколько это стоило – эта черная пиар-кампания.

- ПОПОВА: Кстати, экс-президент сказал, что вот если бы другие партии евро-атлантического полка сплотились, то он мы набрал свои 25%.

- КЛИМЕНКО: Возможно, но юридически, вы знаете, что это невозможно. Особенно на такой короткой кампании.

- ПОПОВА: Он говорил, что отправлял всем партиям письма с предложением сделать общий список. Вот вы получали такое письмо?

- КЛИМЕНКО: Нет. Мы не получали. Вы имеете в виду Петра Алексеевича Порошенко, или господина Зеленского?

- ПОПОВА: Да. Порошенко заявил это в интервью "Украинской правде" недавно.

- КЛИМЕНКО: Мы не получали. Возможно, кто-то получал, но мы не получали. И на самом деле, мне кажется, на таком коротком промежутке согласовать позиции и выработать общий список практически было невозможно.

- ПОПОВА: У "Голоса" и "Слуги народа" подобный электорат. Но кого вы на выборах считали своим основным конкурентом. Кто был основной конкурент из партий?

- КЛИМЕНКО: Мы на этих выборах фактически забрали по чуть-чуть у каждой партии. Мы не можем сказать, что у кого-то электорат мы забрали больше всего. Это так нельзя сказать. Потому что на самом деле электорат, который искал себе альтернативу, он нашел нас. Я хочу сказать, что это были первые выборы, когда люди голосовали за, а не против. Я как избиратель тоже с удовольствием проголосовала за, потому что был выбор. И надеюсь, дальше в политике так и будет.

- ПОПОВА: Относительно переговоров об объединении, я так понимаю, их еще не было?

- КЛИМЕНКО: Нет, их нет.

- ПОПОВА: Не боитесь ли вы стать новой "Самопомощью"? И что вы будете делать для того, чтобы не произошла такая же участь? Вот, кстати, карта, где какая партия получила наибольшее количество голосов. Ваш...

- КЛИМЕНКО: Западный регион.

- ПОПОВА: Нет, кстати, Западный – это Порошенко. Красный. Малиновый – это Тимошенко. И оранжевый – это вы.

- КЛИМЕНКО: Вы увидите, что мы получили в разных областях. Но, я думаю, что это вопрос не в том, что наш избиратель живет именно там. Это вопрос в том, куда мы успели фактически доехать с агитационной кампанией. Потому что мы были зарегистрированы 21 июня, а 21 июля уже были выборы. То есть у нас было 30 дней для того, чтобы сделать агитационную кампанию. Это практически нереально.

- ПОПОВА: Что вы будете делать, чтобы с вами не случилась судьба "Самопомощи"?

- КЛИМЕНКО: Развивать национальную партию. То есть не сосредотачиваться на определенных регионах, а все же идти во все регионы и быть представленными во всех регионах.

- ПОПОВА: Тогда вопрос. Вот офис президента недавно заявил о том, что они будут создавать русскоязычный канал для вещания на оккупированные территории и на Россию в том числе, и на диаспоры. Как ваша партия к этому будет относиться?

- КЛИМЕНКО: Я думаю, что давайте мы посмотрим. Потому что, я думаю, что это вырвано из контекста. Давайте мы посмотрим, что именно они хотят создать. Потому что у нас есть общественный канал, который, если я правильно помню, в 2014 году был и создан как альтернатива против олигархических каналов.

- ПОПВА: Нет-нет. Речь идет о базе UA TV, который сейчас говорит непонятно что на четырех языках. Они хотят на всю платформу собрать со всех олигархов, в том числе олигархических каналов, русскоязычные проекты хорошие, контент, и запустить его на Россию, на оккупированные территории.

- КЛИМЕНКО: Каким образом они будут запускать его на Россию, если там надо лицензирование?

- ПОПОВА: Он на спутнике висит уже. Он на спутнике, просто он говорит непонятно что.

- КЛИМЕНКО: Смотрите, контент точно надо менять. Это я точно могу сказать. Потому что без интересного контента люди не будут смотреть.

- ПОПОВА: Но то, что он будет русскоязычным?

- КЛИМЕНКО: Вопрос русскоязычного мы не поддерживаем. Потому что все же у нас государственный язык украинский, и он должна быть украинским. Контент должен быть интересен, но он должен быть на украинском языке.

- ПОПОВА: При этом вы собираетесь строить национальную общую партию?

- КЛИМЕНКО: Вы знаете, я хочу сказать, я сама объехала восточные регионы, Харьковскую область. Украинский язык общения никого не пугал. Абсолютно.

- ПОПОВА: Говорится о канале для оккупированных территорий. И в том числе диаспор, и России. Поэтому удивительно туда вещать на украинском языке.

- КЛИМЕНКО: С одной стороны, да. А с другой стороны – ну, хорошо, давайте мы будем транслировать на русском языке. Чего мы достигнем?

- ПОПОВА: Мы сможем говорить с россиянами. Вот меня спрашивают, почему мы не выигрываем в информационной войне? Я говорю, что мы на территории противника ее даже не ведем.

- КЛИМЕНКО: Абсолютно. Так мы даже не начинали ее.

- ПОПОВА: Мы не начинали. У нас нет русскоязычного канала. Есть на весь мир один русскоязычный канал, "Current Time", американский. Но он не всегда релевантный.

- КЛИМЕНКО: Вы думаете, что одним маленьким каналом можно против пропагандистской машины русскоязычной как-то воевать? Ну, это надо посчитать, я бы так сказала.

- ПОПОВА: Как минимум, МИД России на это уже отреагировал негативно.

- КЛИМЕНКО: Тогда это хороший знак.

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