Клиенты адвоката Трампа потребовали 200 млн от Коломойского: что происходит

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас подали иск в суд против олигарха Игоря Коломойского с требованием компенсации морального вреда на сумму 200 млн грн.

Как передает "Радио Свобода", причина заключается в недавнем интервью Коломойского "Схемам", когда олигарх назвал их "проходимцами", которые устаивают против него провокации.

Также он заявил, что они "собирают с людей деньги под поводом знакомства с Рудольфом Джулиани, который является адвокатом президента США Дональда Трампа". Олигарх пообещал "вывести их на свет божий", после этого они подали заявление в ГПУ о том, что Коломойский якобы угрожал им убийством.

В исковом заявлении в Голосеевский райсуд говорится, что слова Коломойского якобы повредили чести, достоинству и деловой репутации Парнаса и Фрумана, которые являются "уважаемыми бизнесменами в своей стране". Также отдельные фразы олигарха были расценены как угроза жизни и здоровью.

Как сообщал OBOZREVATEL, после приезда в Украину Коломойский выступил с обвинениями против американских граждан - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, людей из ближнего круга президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

"В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Два "остапа бендера", которые ходят между двумя странами. Один, кажется, Лев Парнас, а другой – Игорь Фруман. Они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги. Рассказывают, что близкие с господином Джулиани. И что они решат с господином Луценко любой вопрос", – заявлял Коломойский.

Фруман и Парнас написали заявление в правоохранительные органы Украины на олигарха с требованием начать досудебное расследование в отношении возможного совершения Коломойским преступления против жизни.

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