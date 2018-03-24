Кличко высказался о президентских амбициях

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что раздумывает над участием с предстоящих президентских выборах.

Как передает "Укринформ", об этом бывший боксер рассказал в Берлине на панельной дискуссии "Украина: в плену кризиса?" которую организовали Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) совместно с изданием Tagesspiegel.

При этом Кличко заявил, что сперва обязан выполнить все, что пообещал жителям Киева. "Вы говорите о президентских выборах в следующем году ... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал", - сказал мэр украинской столицы.

По его словам, найдутся люди, которые будут говорить, что Кличко обещал слишком много, а потом переключился на президентские выборы, делегировав свои "задачи" кому-то другому.

"У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово до конца", - заявил Кличко.

Ранее "Обозреватель" писал о том, кого, согласно опросу, не против видеть президентом украинцы.