Кличко внезапно встретился с адвокатом Трампа в США: что известно

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с адвокатом президента США Дональда Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, они обсудили ситуацию в Украине и перспективы дальнейшего сотрудничества с США (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке", – написал он.

Джулиани и Кличко Facebook Виталия Кличко

Кличко добавил, что в своем разговоре они затронули тему важности развития местного самоуправления.

"Я благодарен друзьям нашей страны, которые поддерживают и помогают, которые верят в Украину! Договорились, что в следующий раз встречаемся с Руди в Киеве", – подытожил мэр столицы.

Джулиани и Кличко Facebook Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко заявил, что попытки разделить должности мэра Киева и председателя КГГА и ввести в столице двоевластие являются неконституционными и недемократическими. Он намекнул, что друг и соратник президента Украины Владимира Зеленского по "95 кварталу" Евгений Кошевой может иметь амбиции стать новым мэром города.

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