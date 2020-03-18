Председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимира Зеленскому с просьбой не подписывать Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID- 19).

Об этом говорится в сайте пресс-службы АГУ. Там отметили, что введение в действие этого закона приведет к коллапсу всей страны из-за удаления из бюджетов территориальных общин 13% их общих доходов.

В ассоциации также отметили, что от местных налогов освобождается и сверхприбыльный бизнес, и предприятия, которые продолжают работать в полном объеме.

Кличко срочно обратился к Зеленского из-за изменений в Налоговый кодекс

"Города, поселки, села, ОТГ, которые сегодня выделяют сотни миллионов гривен на борьбу с пандемией (повышенные зарплаты медикам, закупка лекарств, масок, тестов, оборудования) – завтра из-за Закон № 3220 останется без ресурсов на это! Более того, они не смогут выплачивать даже минимальные зарплаты медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ!", – сказано в сообщении.

Ассоциация городов Украины попросила президента обеспечить срочную доработку закона до его подписания, с учетом таких предложений:

ввести более действенные компенсаторы для бизнеса за счет источников государственного бюджета: НДС, налога на прибыль, акцизов;

предусмотреть рассрочку по оплате за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, а не введение запрета начисления по этим местным налогам;

позволить органам местного самоуправления устанавливать льготы по уплате местных налогов и сборов посреди бюджетного года без применения регуляторных процедур;

ввести механизмы компенсации потерь доходов местных бюджетов в соответствии со статьей 142 Конституции Украины, части 1 статьи 27 Бюджетного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в своем обращении 16 марта заявил, что в Украине закроют железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Запрет касается перевозок в транспорте более 10 человек, а также работы метрополитенов.

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