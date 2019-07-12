Кличко рассказал, кого Зеленский хочет поставить у руля КГГА

Владелец сети МАФов в Киеве, кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Андрей Холодов умышленно распространяет информацию, дискредитирующую мэра Киева Виталия Кличко. Не исключено, что он может претендовать на должность главы Киевского городской государственной администрации.

Об этом Кличко рассказал в интервью theBabel, комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского о разделении обязанностей мэра Киева и главы КГГА.

"Один из МАФовиков и крупных сетевиков Киева идет в парламент по списку "Слуги народа". Они распространяют информацию о том, что Кличко борется против малого и среднего бизнеса, уничтожает рабочие места. На самом деле, я привожу Киев в порядок. В 2014 году в наследство нам достались 20 тысяч МАФов, сейчас их шесть тысяч. Очень большое сопротивление. На этой должности я не Дед Мороз и не новогодняя елка – нравиться всем не буду", – сказал глава столицы.

Виталий Кличко "5 канал"

На вопрос журналиста о том, имеет ли он в виду Андрея Холодова, Кличко ответил, что у него "уникальная интуиция". Кроме того, он намекнул, что не считает беспочвенными слухи о том, что Холодов метит в кресло главы КГГА.

"Желающих занять должность главы КГГА, как я уже говорил, много. Но разделять эту должность с функциями мэра нельзя", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко уже говорил, что разделение полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА является лишением столицы местного самоуправления. Он упрекнул Зеленского в возвращении старых методов Януковича.

Кроме того, он отметил, что, продвигая инициативу о разделении обязанностей мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации, Зеленский не должен забывать, с чего начинался Майдан. Ведь первыми его поддержали именно жители украинской столицы.

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