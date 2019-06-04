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Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию: что известно

2.4тЧитать материал на украинском

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его сила идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 и позвал экс-президента Михеила Саакашвили стать председателем его партии.

В видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, градоначальник заверил, что готов подставить вернувшемуся в Украину экс-губернатору Одесщины "политическое плечо".

"УДАР идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михеилу Саакашвили предлагаю стать председателем партии", – сказал он.

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Виталий Кличко и Михеил Саакашвили

Виталий Кличко и Михеил Саакашвили

KP.UA

Также Кличко сказал, что остается мэром Киева, потому что у него очень много обязательств перед киевлянами.

До этого Саакашвили заметили возле КГГА вместе с экс-замгенпрокурора Украины, сооснователем партии "РНС" Давидом Сакварелидзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что Саакашвили может войти в команду президента Украины Владимира Зеленского.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Виталий КличкоМихеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
Партия УДАР
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