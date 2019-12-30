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30 декабря • обновлено в 20:06
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Кличко поздравил киевлян мультиком с Новым годом

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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей и гостей столицы с наступающим 2020 годом, опубликовав на своей странице в социальных сетях мультик.

В небольшом ролике столичный глава изображен в костюме Деда Мороза, который на паровозе пролетает над Киевом и "сбрасывает" на него освещение, пешеходный мост, а также Шулявский путепровод.

Кличко поздравил киевлян мультиком с Новым годом

"Друзья! Накануне Нового года хочу пожелать всем мира, любви, сказочного настроения и уверенного оптимизма. Спасибо тем, кто помогал, и тем, кто критиковал. Конструктивную критику воспринимаю как подсказку. Все, что мы сделали в этом году в городе, мы сделали все вместе – с киевлянами и для киевлян. И верьте: чудеса в своей жизни творим мы сами", - написал в подписи к видео Кличко.

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Автор
Юрко Медянык
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